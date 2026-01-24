Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați, subordonată ANAF, a oferit detalii privind aplicarea sumei minime neimpozabile la salariul minim în 2026. Modificările fac parte din Ordonanța de Urgență nr. 89/2025, care aduce completări Codului fiscal și introduce noi măsuri fiscal-bugetare.

Specialiștii ANAF precizează că angajații cu normă întreagă vor beneficia de o scutire de impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii pentru o parte din salariul minim. Astfel, în prima jumătate a anului, între 1 ianuarie și 30 iunie 2026, suma neimpozabilă va fi de 300 de lei pe lună, iar în a doua jumătate, între 1 iulie și 31 decembrie, aceasta va scădea la 200 de lei. Aplicarea scutirii este condiționată de câteva criterii: salariul de bază brut trebuie să fie egal cu nivelul minim stabilit oficial și venitul total brut, exclusiv anumite beneficii precum tichete de masă sau vouchere de vacanță, să nu depășească 4.300 de lei în prima parte a anului și 4.600 de lei în a doua parte.

De asemenea, suma neimpozabilă se ajustează proporțional în funcție de perioada efectiv lucrată în cursul lunii sau de momentul angajării sau încetării contractului de muncă.

În prezent, salariul minim brut este de 4.050 de lei, ceea ce generează un salariu net de aproximativ 2.574 de lei, cu un cost total pentru angajator de 4.134 de lei. Odată cu majorarea prevăzută de la 1 iulie 2026, când salariul minim brut va ajunge la 4.325 de lei, salariul minim net va crește la 2.699 de lei, iar costul total pentru firme va fi de 4.418 de lei, ceea ce înseamnă un efort suplimentar de 284 de lei pe angajat pentru angajatori.

Majorarea salariului minim brut va afecta direct peste 1,7 milioane de salariați din România, comparativ cu aproximativ 830.000 în prezent, reprezentând 14,6% din totalul angajaților. Conform Ministerului Finanțelor, această măsură are potențialul de a stimula economia prin creșterea puterii de cumpărare a salariaților, reducerea muncii la negru și stimularea ocupării forței de muncă.

Modificarea salariului minim influențează și alte aspecte legislative și financiare. De exemplu, contribuțiile pentru persoanele cu handicap neîncadrate, punctele de amendă și alte drepturi calculate raportat la salariul minim vor crește. În plus, sectoarele cu salarii mai reduse, precum comerțul, transporturile și IMM-urile, vor resimți o creștere a cheltuielilor cu forța de muncă.