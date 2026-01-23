Directiva introduce reguli actualizate privind cooperarea dintre autoritățile fiscale din statele membre, cu accent pe provocările generate de economia digitală și pe aplicarea impozitului minim global pentru marile grupuri de companii.

Prin modificările propuse, România urmărește alinierea legislației fiscale naționale la standardele europene și internaționale, în vederea creării unui cadru fiscal mai clar, mai predictibil și mai echitabil.

Un obiectiv esențial al proiectului îl reprezintă consolidarea mecanismului de schimb automat de informații între administrațiile fiscale din Uniunea Europeană. Acest sistem facilitează transmiterea datelor relevante privind impozitarea companiilor de mari dimensiuni, contribuind la o supraveghere fiscală mai eficientă.

Totodată, modificările aduse Codului de procedură fiscală vizează creșterea transparenței fiscale, combaterea evaziunii și optimizarea analizei de risc, prin utilizarea unor soluții digitale moderne, menite să sprijine contribuabilii de bună-credință.

Una dintre cele mai importante noutăți introduse de Directiva DAC9 este simplificarea semnificativă a raportărilor fiscale pentru marile grupuri de companii. Grupurile multinaționale și grupurile naționale mari, cu venituri consolidate de minimum 750 de milioane de euro, vor putea depune o singură declarație fiscală la nivel de grup, în locul mai multor declarații individuale pentru fiecare entitate afiliată. Raportarea centralizată contribuie la reducerea birocrației și a costurilor administrative, atât pentru mediul de afaceri, cât și pentru autoritățile fiscale.

Proiectul de ordonanță prevede introducerea unui formular standard pentru declarația informativă privind impozitul suplimentar, cunoscut ca impozitul minim global. Modelul formularului va fi aprobat prin ordin al președintelui ANAF, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a actului normativ.

Totodată, sunt stabilite termene clare de raportare, reguli detaliate pentru schimbul automat de informații între statele membre ale Uniunii Europene, precum și mecanisme de cooperare administrativă destinate corectării eventualelor erori evidente din declarațiile depuse.

Pe lângă transpunerea Directivei DAC9, proiectul de act normativ aduce îmbunătățiri cadrului existent privind schimbul de informații referitoare la conturile financiare. Sunt eliminate lacunele legislative care vizau exclusiv obligațiile de raportare, fără a reglementa în mod explicit schimbul efectiv de date pentru anumite tipuri noi de conturi financiare.

Pentru a asigura respectarea noilor prevederi, proiectul introduce sancțiuni contravenționale cuprinse între 10.000 și 30.000 de lei. Acestea pot fi aplicate, printre altele, în cazul utilizării unor formulare neautorizate sau al nerespectării obligației de păstrare a documentelor și evidențelor fiscale pentru o perioadă minimă de cinci ani.

Proiectul de act normativ poate fi consultat în secțiunea Transparență decizională.