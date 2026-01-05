Peste 145 de state au ajuns luni la un acord de amendare a înțelegerii din 2021 privind impozitarea companiilor multinaționale, soluționând astfel preocupările Washington-ului legate de posibile efecte negative asupra giganților americani, conform agenției Reuters.

Modificările convenite urmăresc să păstreze impozitul minim global de 15% și să alinieze legislația americană la standardele internaționale, reducând complexitatea și incertitudinile fiscale pentru companii.

Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) a precizat că noul pachet menține impozitul minim global, asigurând astfel că multinaționalele plătesc o taxă de bază indiferent de locul în care operează. Actualizarea include simplificări și alte dispoziții menite să elimine obiecțiile ridicate anterior de administrația Trump.

Șeful OCDE, Mathias Cormann, a arătat că modificările îmbunătățesc certitudinea în domeniul impozitării, reduc complexitatea și protejează baza de impozitare.

Implementarea inițială a acordului a început în octombrie, când peste 65 de țări au început să aplice impozitul minim global de 15%. În iunie, statele membre G7, inclusiv SUA, au convenit excluderea anumitor companii americane din cadrul juridic inițial, ca urmare a presiunilor exercitate de Washington.

Acordul mai amplu convenit luni va contribui la stabilizarea implementării pe plan global și la asigurarea unui cadru uniform pentru companiile multinaționale.

În 2021, aproape 140 de țări susținuseră acordul negociat de OCDE privind impozitarea multinaționalelor.

Totuși, odată cu revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, SUA s-au retras din înțelegere, considerând că acordul nu are efect în legislația americană. Administrația Trump a avertizat că ar putea aplica măsuri de retorsiune împotriva statelor care impun taxe firmelor americane conform acordului internațional. În ianuarie anul trecut, Trump a emis un memorandum prin care ordona Trezoreriei să pregătească opțiuni de protecție pentru companiile americane vizate de norme fiscale externe.

Uniunea Europeană, Marea Britanie și alte țări au implementat deja impozitul minim global de 15%, în timp ce Congresul SUA nu a aprobat măsuri pentru alinierea la acord. În prezent, impozitul minim global aplicat în SUA este de aproximativ 10%, ca parte a reformei fiscale din 2017.

Statele participante, inclusiv România, s-au angajat să implementeze reforma fiscală internațională bazată pe doi piloni. Primul pilon prevede realocarea parțială a drepturilor de impozitare către țările în care sunt generate veniturile, cu accent pe giganții din tehnologie, în timp ce al doilea pilon introduce un impozit minim global de 15%.

În România, acest impozit minim se aplică prin transpunerea Directivei europene 2022/2523, prin Legea 431/2023, vizând grupurile de întreprinderi multinaționale și grupurile naționale de mari dimensiuni. Companiile cu venituri totale de peste 750 de milioane de euro trebuie să calculeze anual cota efectivă de impozitare și, dacă aceasta este sub 15%, să plătească diferența necesară pentru a atinge nivelul minim global.