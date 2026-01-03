Mamele care desfășoară activități profesionale în Italia vor continua să fie sprijinite financiar și în anul 2026 printr-un mecanism deja cunoscut, adaptat însă la un nivel mai ridicat al ajutorului. Autoritățile italiene au decis menținerea „bonusului pentru mamele care lucrează”, cu o valoare anuală ce ajunge la 720 de euro net, o creștere față de anul precedent, fără modificări semnificative ale criteriilor de eligibilitate.

Sprijinul este destinat femeilor care obțin venituri din muncă mai mici de 40.000 de euro pe an și care au cel puțin doi copii în întreținere. În cazul familiilor cu doi copii, condiția de vârstă prevede ca cel mai mic dintre aceștia să nu fi împlinit încă 10 ani. Pentru mamele cu trei sau mai mulți copii, limita de vârstă se extinde până la majorat, copilul cel mai mic trebuind să fie minor pentru ca ajutorul să fie acordat.

Valoarea bonusului este stabilită la 60 de euro pentru fiecare lună lucrată, iar suma nu este supusă impozitării. Pentru mamele care lucrează pe toată durata anului, totalul ajunge astfel la 720 de euro. În situația în care activitatea profesională începe pe parcursul anului, suma se calculează proporțional cu numărul de luni lucrate, fiind luate în considerare inclusiv fracțiunile de lună.

Plata ajutorului nu se face lunar, ci într-o singură tranșă. Statul italian a ales, la fel ca în anul anterior, să vireze întreaga sumă la finalul anului, mai exact în luna decembrie 2026, renunțând la varianta distribuirii lunare, potrivit Fan Page.

Mamele ai căror copii ating limita de vârstă prevăzută de lege nu pierd automat dreptul la acest sprijin, legislația stabilind reguli precise pentru astfel de situații. În cazul familiilor cu doi copii, dacă cel mai mic împlinește vârsta de 10 ani pe parcursul anului 2026, iar în cazul familiilor cu trei sau mai mulți copii ajunge la vârsta de 18 ani, bonusul continuă să fie acordat până în luna în care are loc aniversarea.

Această prevedere permite ca sprijinul să fie menținut pe o perioadă parțială din an, fără întreruperi bruște, oferind o anumită predictibilitate pentru bugetul familiei. Suma totală va fi însă ajustată în funcție de numărul de luni eligibile, respectând principiul calculului proporțional.

Există însă și o excepție importantă de la acordarea bonusului anual de 720 de euro. Mamele care au contract de muncă pe perioadă nedeterminată și care cresc trei sau mai mulți copii beneficiază deja de o măsură distinctă, considerată mai avantajoasă din punct de vedere financiar. Este vorba despre scutirea integrală de la plata contribuțiilor sociale, facilitate care poate ajunge la un beneficiu de până la 3.000 de euro pe an.

Această scutire rămâne valabilă până la finalul anului 2026, iar legislația nu permite cumularea celor două forme de sprijin. Astfel, mamele care se încadrează în schema de scutire totală de contribuții nu pot solicita și bonusul anual de 720 de euro, deoarece beneficiază deja de un ajutor financiar mai consistent.

Mamele care doresc să acceseze acest sprijin financiar vor trebui să urmeze, cel mai probabil, o procedură similară cu cea aplicată în anii anteriori. După publicarea oficială a anunțului de către autorități, va fi stabilit un termen limită pentru depunerea cererilor, care se va face exclusiv online, prin portalul instituției de asigurări sociale INPS.

Până la lansarea procedurii pentru anul 2026, există încă posibilitatea de a solicita bonusul aferent anului precedent. Mamele care îndeplinesc condițiile pentru 2025 pot depune cererea până la data de 31 ianuarie 2026, urmând să primească suma de 480 de euro, corespunzătoare nivelului stabilit pentru anul trecut.

De acest bonus pot beneficia atât mamele salariate, cât și cele care desfășoară activități independente, cu condiția să fie înscrise într-un sistem de asigurări sociale obligatorii. Măsura se aplică indiferent de tipul de activitate, atâta timp cât sunt respectate criteriile de venit și cele legate de numărul și vârsta copiilor.

Prin menținerea acestui mecanism de sprijin, statul italian încearcă să ofere un ajutor concret femeilor care îmbină responsabilitățile profesionale cu cele familiale, într-un cadru legislativ care urmărește stimularea participării pe piața muncii și susținerea familiilor cu copii.