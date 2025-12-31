Potrivit informațiilor transmise public, deducerile fiscale acordate familiilor cu copii vor fi majorate cu încă 50%, ceea ce va reduce suplimentar povara fiscală pentru părinții activi pe piața muncii. În același timp, mamele sub 40 de ani care au doi copii vor beneficia de scutire de la plata impozitului pe venit, una dintre cele mai generoase facilități introduse până acum.

Anunțul a fost făcut de Balazs Hanko, într-o postare pe rețelele de socializare, însoțită de un mesaj video publicat pe Facebook.

Ministrul a explicat că, în cazul persoanelor cu salariu mediu, noile reguli fiscale se vor traduce într-un venit lunar mai mare cu aproximativ 109.000 de forinți, echivalentul a circa 280 de euro. Impactul este considerabil în special pentru familiile tinere, în contextul creșterii costului vieții și al presiunilor inflaționiste din ultimii ani.

Totodată, mamele cu vârsta sub 30 de ani vor fi complet scutite de impozit pe întregul venit, indiferent de nivelul acestuia, măsură care vine să completeze schema de sprijin pentru tinerii părinți.

Oficialul ungar a subliniat că aceste decizii nu reprezintă inițiative izolate, ci fac parte dintr-o strategie fiscală coerentă, orientată spre sprijinirea familiei, dezvoltată pe parcursul a peste 15 ani. În acest context, el a amintit că, începând din luna octombrie, mamele cu trei copii sau mai mulți beneficiază deja de scutire totală de impozit pe venit.

„Guvernul naţional a ales o politică de reducere a impozitelor. Părinţii care lucrează se confruntă cu o povară mai mică, iar familiile pot păstra mai mulţi bani”, a transmis ministrul ungar.

Autoritățile de la Budapesta mizează pe aceste facilități pentru a susține natalitatea și pentru a încuraja participarea părinților pe piața muncii, într-un context în care Ungaria, la fel ca multe alte state europene, se confruntă cu îmbătrânirea populației și scăderea numărului de nașteri.

Prin combinarea deducerilor fiscale majorate cu scutirile extinse de impozit, guvernul își propune să consolideze veniturile familiilor și să ofere un stimulent financiar pe termen lung pentru creșterea copiilor, reducând în același timp presiunea asupra bugetelor gospodăriilor.