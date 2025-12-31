România traversează o perioadă economică dificilă, marcată de măsuri de austeritate care, deși resimțite dur, încep să arate rezultate concrete în cifrele oficiale. Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal, apreciază că România este pe cale să încheie anul 2025 cu un deficit controlat, estimat la 8,4%, oferind astfel o bază solidă pentru planurile bugetare ale anului următor.

Într-un interviu pentru „Adevărul”, Dăianu a subliniat că statul a reușit să gestioneze corect cheltuielile și să utilizeze Fondul de rezervă cu prudență, intervenind acolo unde au apărut probleme urgente, fără a crea dezechilibre majore. Conform oficialului, măsurile aplicate în 2024 și 2025 au fost necesare și realiste, iar direcția adoptată de guvern a fost una corectă.

„Este fezabil să se încheie anul cu un deficit bugetar de 8,4%. Adică situația este ținută sub control. Și Consiliul Fiscal va menționa acest lucru și în opinia pe care o vom face referitoare la proiectul de buget pe 2026. Deci eu apreciez că 8,4 este realizabil. Ar fi, de fapt, încă două procente din PIB la luna decembrie, când se fac plăți. Utilizarea Fondului de rezervă nu este întâmplătoare, deși noi am denunțat utilizarea lui ca o rectificare de facto sui generis. Pe de altă parte nici nu putem să întindem coarda prea mult. Una este să folosești Fondul de rezervă în mod abuziv și altceva este să intervii când sunt probleme de finanțare la spitale. Deci întotdeauna trebuie să fii cumpătat atunci când apreciezi cum este Fondul de rezervă utilizat.”, a explicat Daniel Dăianu.

Un aspect remarcabil al consolidării fiscale din România este amploarea ajustărilor: reducerea deficitului de la peste 9% la aproape 6% reprezintă un rezultat fără precedent în Uniunea Europeană. Dăianu a menționat că această performanță ar trebui să genereze încredere în rândul piețelor financiare și al partenerilor externi, contracarând percepția potrivit căreia România nu ar fi amenințată de dezechilibre economice.

„Să cobori de la peste 9% la aproape de 6% este o performanță. Nu cred că există un caz similar în interiorul Uniunii Europene. Dar nici nu era vreo țară care să aibă un deficit atât de devastator. Am văzut din nou observații că nu era nevoie de aceste măsuri, că România nu era amenințată. Pe mine mă jenează asemenea afirmații. Direcția este corectă. România poate termina anul viitor fără noi taxe și impozite. Nu e roz, dar nu e lipsită de speranță. Trebuie să strângem din dinți.”, arată academicianul.

Pentru anul 2026, veștile sunt mai optimiste pentru cetățeni și mediul de afaceri: nu se preconizează creșteri de taxe și impozite. Ajustările necesare vor fi realizate prin controlul cheltuielilor și prin menținerea salariilor bugetarilor și a pensiilor la nivelul stabilit, evitând povara unor noi impozite. Potrivit lui Dăianu, aceste măsuri vor permite ca deficitul să fie redus în continuare, fără a afecta stabilitatea economică pe termen lung.

„Noi am spus destul de clar că nu este nevoie de creșteri de taxe și impozite. Cu ansamblul de măsuri de acum, fără îndoială că sunt dureroase, pentru că creșterea TVA-ului se vede la nivelul întregului an. Dar ansamblul de măsuri permite să ducem deficitul la 6,5%, în sensul de 6,5%. În 2026, din cauza faptului că se recurge din nou la procedeul de la finele lui 2024, nu cresc pensiile, salariile bugetarilor rămân înghețate. Ați văzut că la salariul minim s-a ajuns la un compromis și numai de la 1 iulie va fi mărit. Se reduce și impozitul acela pe cifra de afaceri, deci a fost un compromis. Fiecare țipă. Însă mediul de afaceri, sindicatele și toți trebuie să înțeleagă că avem nevoie de compromisuri. Nu se poate altfel. Nu se poate ca numai unii să fie mulțumiți, iar alții să fie bătuți.”, subliniază președintele Consiliului Fiscal.

Președintele Consiliului Fiscal subliniază că România nu trebuie percepută ca „oaia neagră a Europei”, ci ca o țară cu rezultate mixte, în care marea evaziune fiscală trebuie combătută printr-un parteneriat între stat și mediul de afaceri onest. Ameliorarea colectării și reducerea cheltuielilor bugetare reale sunt considerate principalele câștiguri pentru bugetul României în această perioadă.

„România nu este o țară profund coruptă în ansamblu. Oamenii simpli nu sunt corupți. Marea corupție este de altă factură. Trebuie un parteneriat între partea onestă a statului și partea onestă a mediului de afaceri. Evaziunea mare și optimizările mari trebuie combătute. România nu este oaia neagră a Europei. Are părți bune și părți rele. Guvernul trebuie să gestioneze această realitate într-o perioadă grea. Nu sunt modificări mari de taxe și impozite. Există și o ameliorare a colectării, ați văzut cifrele anunțate de ministrul Nazare (n.red. – ministrul finanțelor, Daniel Nazare), dar există și o reducere în termeni reali a cheltuielilor bugetare. De aici câștigă bugetul României.”, arată Daniel Dăianu.

Dăianu avertizează, totodată, asupra importanței stabilității politice și sociale, în contextul în care conflictele interne din coaliție sau între partidele politice pot afecta percepția investitorilor și costurile de finanțare ale statului. 2026 este considerat un an-cheie pentru menținerea cursului de consolidare fiscală și pentru continuarea reformelor începută, fără abdicarea de la măsurile adoptate.