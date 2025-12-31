Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România, a anunțat demararea unui proiect strategic de modernizare a infrastructurii informatice, programat să se desfășoare în perioada 1 ianuarie – 20 ianuarie 2026. Inițiativa face parte dintr-un proces mai amplu de digitalizare, având ca obiectiv îmbunătățirea calității serviciilor oferite clienților finali.

Proiectul presupune implementarea unui nou sistem informatic integrat, precum și migrarea completă a bazelor de date existente. Aceste operațiuni tehnice sunt considerate necesare pentru adaptarea companiei la cerințele actuale ale pieței de energie și la așteptările consumatorilor în materie de servicii digitale și transparență.

Reprezentanții companiei arată că noile sisteme vor contribui, pe termen mediu și lung, la eficientizarea proceselor interne și la optimizarea relației cu clienții, inclusiv printr-o gestionare mai clară a informațiilor legate de consum, plăți și solduri.

În comunicarea oficială transmisă publicului, compania precizează:

„Hidroelectrica va desfăşura în perioada 1 ianuarie – 20 ianuarie 2026, un proiect strategic menit să susţină digitalizarea şi creşterea calităţii serviciilor oferite clienţilor, operaţiune care presupune implementare a unui nou sistem informatic, precum şi migrarea bazelor de date. Noile sisteme informatice vor permite, pe termen mediu şi lung, o gestionare mai eficientă a relaţiei cu clienţii, procese de facturare mai rapide şi mai sigure, o transparenţă sporită a informaţiilor privind soldurile şi plăţile, precum şi dezvoltarea unor funcţionalităţi digitale îmbunătăţite, orientate către nevoile consumatorilor”.

Pe durata lucrărilor tehnice asociate migrării datelor și instalării noilor aplicații informatice, Hidroelectrica anunță că anumite activități administrative vor fi întrerupte temporar. Aceste suspendări sunt necesare pentru a asigura integritatea informațiilor și buna funcționare a noilor sisteme după finalizarea procesului.

Printre operațiunile afectate se numără emiterea și corectarea facturilor, reconcilierea soldurilor existente, precum și alocarea plăților efectuate de clienți. De asemenea, vor fi suspendate și alte activități care presupun accesarea sau modificarea bazelor de date, indiferent de canalul prin care sunt inițiate.

Compania atrage atenția că aceste întreruperi sunt limitate strict la perioada menționată și nu reprezintă o modificare a condițiilor contractuale sau a obligațiilor clienților. Scopul este exclusiv tehnic și vizează îmbunătățirea serviciilor pe termen lung.

În ceea ce privește plățile realizate prin canale alternative aplicației iHidro, precum transferurile bancare, Hidroelectrica precizează că sumele achitate în intervalul 1–15 ianuarie 2026 vor fi reflectate în soldurile clienților după finalizarea etapelor de migrare. Actualizarea soldurilor va începe începând cu 15 ianuarie 2026, fără a afecta drepturile contractuale ale consumatorilor.

Deși anumite operațiuni informatice vor fi temporar indisponibile, Hidroelectrica anunță că activitatea de relaționare cu publicul se va desfășura conform programului normal. Compania subliniază că menținerea comunicării cu clienții rămâne o prioritate pe întreaga durată a implementării noului sistem.

Consumatorii vor putea transmite solicitări și sesizări prin Formularul unic de contact, disponibil online, precum și prin intermediul adreselor de e-mail dedicate: clienti@hidroelectrica.ro și contractare.business@hidroelectrica.ro. De asemenea, Call Center-ul Hidroelectrica va funcționa în regim obișnuit, oferind informații și suport clienților care au nevoie de clarificări suplimentare.

Reprezentanții companiei subliniază că investițiile în infrastructura IT sunt realizate în beneficiul direct al consumatorilor, având ca scop furnizarea unor servicii moderne, sigure și adaptate cerințelor actuale ale pieței de energie.

În mesajul transmis publicului, compania mai precizează: