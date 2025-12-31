Avocatul Gelu Pușcaș a abordat tematica apei potabile gratis într-un nou mesaj postat pe pagina de Facebook numită ”Consultanță Asociații Proprietari”.

Mesajul vorbește despre proiectul de lege care propune ca apa rece să fie gratuită în spațiile publice interioare, adică în instanțe, primării, spitale, școli, stații de transport.

”Proiectul mediatizat pentru apă potabilă gratuită în spațiile publice interioare (instanțe, primării, spitale, școli, stații de transport) ar putea primi un update direct din realitatea blocurilor: Ajungem la eternul „de ce să plătesc apă dacă ea vine din perete?”… și chiar, de ce să fie un cost pentru asociațiile de proprietari, când țara asta are râuri și apă din belșug? Mai mult, operatorul ar putea să plătească o mică chirie pentru țevile care traversează blocul – să fie totul fair”, arată acesta.

De asemenea, acesta a adus în discuție și eventualele dozatoare de apă în scările blocurilor.

”Absolut necesare când te uiți la lista de plată de la avizier sau stai la coadă la casierie. Nu doar că ți se usucă gâtul, dar rămâi fără saliva când numeri banii pentru întreținere. Poate inițiatorii proiectului vor ține cont de aceste sugestii de la firul ierbii, direct din realitatea asociatiilor de proprietari. Ce ziceți? Gratis la robinet și la dozator – sau rămânem la „apa vine din perete, plătiți tot voi”? 𝐓𝐨𝐭𝐮𝐥 𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐮𝐧 𝐩𝐚𝐦𝐟𝐥𝐞𝐭. 𝐃𝐢𝐧 𝐩ă𝐜𝐚𝐭𝐞, 𝐚𝐩𝐚 𝐝𝐢𝐧 𝐩𝐞𝐫𝐞𝐭𝐞 î𝐧𝐜ă 𝐧𝐮 𝐞 𝐠𝐫𝐚𝐭𝐢𝐬. Curios sunt cum va arăta și dacă va trece un astfel de proiect, în condițiile în care cel anterior vizând plafonarea prețului în aeroporturi a picat”, mai spune acesta pe Facebook.

În fiecare lună, pe lângă consumul real al fiecărui apartament, facturile cuprind și o sumă aferentă pierderilor de apă. Valoarea acesteia variază în funcție de oraș și de consum, însă regula generală rămâne aceeași: facturile trebuie plătite integral.

Aceasta presupune că asociațiile de proprietari trebuie să găsească o modalitate corectă și legală de a împărți aceste pierderi între locatari.

Anterior, reglementările Legii 230/2007 și normelor metodologice 1588/2007 impuneau repartizarea pierderilor proporțional cu cota-parte indiviză deținută de fiecare apartament. În prezent, Legea nr. 196/2018, care guvernează organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, nu mai stabilește un mod explicit de recuperare a acestor pierderi.

Legea permite mai multe metode de repartizare, toate legale dacă sunt adoptate printr-o hotărâre validă a Adunării Generale. Este important de reținut că precedentul, adică metoda aplicată anterior, nu poate fi invocat ca justificare legală.

Fiecare asociație trebuie să stabilească clar și oficial modul de împărțire, pentru a evita conflictele și litigiile între locatari.