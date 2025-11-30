Potrivit comunicării transmise de operator, întreruperile sunt necesare pentru realizarea unor intervenţii planificate la infrastructura de distribuţie. APA NOVA menţionează că sistările sunt temporare şi au ca scop îmbunătăţirea funcţionării reţelei.

În total, zone din Sectorul 1, Sectorul 2, Sectorul 4 şi Sectorul 5 vor fi afectate de opriri programate ale alimentării cu apă rece.

În Sectorul 1, lucrările sunt programate pe timpul nopţii, pentru a reduce impactul asupra consumatorilor.

Astfel, în intervalul 03.12.2025, ora 23:00 – 04.12.2025, ora 06:00, alimentarea va fi oprită pe:

Calea Dorobanți

Intrarea Bitolia

Intrarea Aviator Teodor Iliescu

Locuitorii din zonă sunt sfătuiţi să îşi pregătească rezerve de apă înaintea intervalului de intervenţie.

În Sectorul 2, APA NOVA a planificat lucrări pe parcursul a două nopţi consecutive.

3 decembrie (00:00 – 05:00)

Furnizarea apei va fi întreruptă pe un număr mare de străzi, între care:

Șoseaua Pantelimon

Strada Știucii

Strada Obleților

Strada Roșioarei

Strada Albișoarei

Intrarea Știucii

Aleea Ilia

Aleea Hobița

Strada Fântânica

Strada Tâmpa

Strada Baicului

Aleea Cislău

Strada Costache Conachi

Strada Scoicilor

Strada Crapului

Strada Bibanului

Strada Mrenei

Strada Ciortanului

Strada Platicei

Strada Linului

Bulevardul Chișinău

4 decembrie (00:00 – 05:00)

A doua etapă de lucrări va afecta următoarele artere:

Strada Logofătul Dan

Strada Soldat Zambilă Ioniță

Strada Soldat Lazăr Florea

Șoseaua Pantelimon

Șoseaua Fundeni

Strada Biserica Mărcuța

Strada Aurului

Strada Armașul Marcu

Strada Alexandru Ipsilanti

Strada Bodești

Strada Cluceru Sandu

Aleea Pantelimon

Strada Azotului

Șoseaua Dobroești

Strada Hătișului

Aleea Vergului

Șoseaua Vergului

Strada Soldat Răduță Gheorghe

Intrarea Soldat Zambilă Ioniță

Strada Ion Vlad

În Sectorul 4, întreruperea este programată în timpul zilei.

Pe data de 2 decembrie, în intervalul 11:00 – 16:00, apa rece va fi oprită pe:

Șoseaua Berceni

Strada Geților

Strada Sistematizării

Lucrările sunt realizate în vederea modernizării reţelei din zonă.

În Sectorul 5, sistarea alimentării cu apă rece este mai redusă ca durată.

Pe 3 decembrie, între 09:00 – 12:00, va fi afectată:

Strada Înclinată

APA NOVA recomandă consumatorilor din zonă să îşi organizeze din timp activităţile casnice pentru a evita disconfortul pe durata întreruperii.

Intervenţiile programate de APA NOVA în perioada 2–4 decembrie vizează lucrări de modernizare şi întreţinere a reţelei publice de apă. Compania subliniază că opririle sunt temporare şi necesare pentru a menţine un nivel optim al serviciilor. Locuitorii din zonele afectate sunt încurajaţi să îşi facă rezerve de apă şi să consulte anunţurile oficiale pentru eventuale actualizări ale programului.