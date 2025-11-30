Lucrările anunţate de APA NOVA vor afecta patru sectoare din Capitală
Potrivit comunicării transmise de operator, întreruperile sunt necesare pentru realizarea unor intervenţii planificate la infrastructura de distribuţie. APA NOVA menţionează că sistările sunt temporare şi au ca scop îmbunătăţirea funcţionării reţelei.
În total, zone din Sectorul 1, Sectorul 2, Sectorul 4 şi Sectorul 5 vor fi afectate de opriri programate ale alimentării cu apă rece.
Sectorul 1 – întrerupere în noaptea de 3 spre 4 decembrie
În Sectorul 1, lucrările sunt programate pe timpul nopţii, pentru a reduce impactul asupra consumatorilor.
Astfel, în intervalul 03.12.2025, ora 23:00 – 04.12.2025, ora 06:00, alimentarea va fi oprită pe:
Calea Dorobanți
Intrarea Bitolia
Intrarea Aviator Teodor Iliescu
Locuitorii din zonă sunt sfătuiţi să îşi pregătească rezerve de apă înaintea intervalului de intervenţie.
Sectorul 2 – opriri în două etape: 3 şi 4 decembrie
În Sectorul 2, APA NOVA a planificat lucrări pe parcursul a două nopţi consecutive.
3 decembrie (00:00 – 05:00)
Furnizarea apei va fi întreruptă pe un număr mare de străzi, între care:
Șoseaua Pantelimon
Strada Știucii
Strada Obleților
Strada Roșioarei
Strada Albișoarei
Intrarea Știucii
Aleea Ilia
Aleea Hobița
Strada Fântânica
Strada Tâmpa
Strada Baicului
Aleea Cislău
Strada Costache Conachi
Strada Scoicilor
Strada Crapului
Strada Bibanului
Strada Mrenei
Strada Ciortanului
Strada Platicei
Strada Linului
Bulevardul Chișinău
4 decembrie (00:00 – 05:00)
A doua etapă de lucrări va afecta următoarele artere:
Strada Logofătul Dan
Strada Soldat Zambilă Ioniță
Strada Soldat Lazăr Florea
Șoseaua Pantelimon
Șoseaua Fundeni
Strada Biserica Mărcuța
Strada Aurului
Strada Armașul Marcu
Strada Alexandru Ipsilanti
Strada Bodești
Strada Cluceru Sandu
Aleea Pantelimon
Strada Azotului
Șoseaua Dobroești
Strada Hătișului
Aleea Vergului
Șoseaua Vergului
Strada Soldat Răduță Gheorghe
Intrarea Soldat Zambilă Ioniță
Strada Ion Vlad
Sectorul 4 – oprire programată în 2 decembrie
În Sectorul 4, întreruperea este programată în timpul zilei.
Pe data de 2 decembrie, în intervalul 11:00 – 16:00, apa rece va fi oprită pe:
Șoseaua Berceni
Strada Geților
Strada Sistematizării
Lucrările sunt realizate în vederea modernizării reţelei din zonă.
Sectorul 5 – întrerupere scurtă, pe 3 decembrie
În Sectorul 5, sistarea alimentării cu apă rece este mai redusă ca durată.
Pe 3 decembrie, între 09:00 – 12:00, va fi afectată:
Strada Înclinată
APA NOVA recomandă consumatorilor din zonă să îşi organizeze din timp activităţile casnice pentru a evita disconfortul pe durata întreruperii.
Intervenţiile programate de APA NOVA în perioada 2–4 decembrie vizează lucrări de modernizare şi întreţinere a reţelei publice de apă. Compania subliniază că opririle sunt temporare şi necesare pentru a menţine un nivel optim al serviciilor. Locuitorii din zonele afectate sunt încurajaţi să îşi facă rezerve de apă şi să consulte anunţurile oficiale pentru eventuale actualizări ale programului.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.