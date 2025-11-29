Zeci de mii de locuitori din judeţele Prahova şi Dâmboviţa au rămas fără apă potabilă în urma lucrărilor de la barajul Paltinu, situaţie pe care Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, o consideră inacceptabilă și rezultatul unei gestionări neprofesioniste.

Ministrul a precizat că a aflat direct de la primarii din zonă despre lipsa apei, deşi autorităţile implicate susținuseră că lucrările se vor desfăşura fără a afecta populaţia, și a subliniat că situaţia reprezintă o lipsă gravă de profesionalism.

”Astăzi am aflat direct de la primarii din Prahova şi Dâmboviţa că mai multe localităţi au rămas fără apă în urma lucrărilor de la Paltinu, deşi atât ESZ Prahova, cât şi ABA Buzău–Ialomiţa şi filiala Hidroelectrica au dat asigurări ferme către Ministerul Mediului că lucrările de la acumularea Paltinu se vor desfăşura fără a afecta populaţia. Faptul că zeci de mii de oameni au fost lăsaţi fără apă reprezintă nu doar o problemă tehnică, ci o lipsă gravă de profesionalism, inacceptabilă”, scrie Diana Buzoianu pe Facebook.

Ea a dispus convocarea unei şedinţe de urgenţă la nivelul Administraţiei Naţionale „Apele Române” (ANAR), împreună cu ABA Buzău–Ialomiţa, ESZ Prahova şi Hidroelectrica, pentru a stabili un plan concret de acţiune care să împiedice repetarea unor astfel de situaţii. La întâlnire participă și reprezentanți ai prefecturilor și autorităților locale.

”În acest moment are loc şedinţa cu autorităţile publice, inclusiv cu prefectura şi reprezentanţi din local. În mod evident, debitele vor fi mai mici pe parcursul acestor lucrări, dar, în mod normal, accesul la apă nu ar trebui să fie oprit zile întregi. În orele următoare autorităţile au dat asigurări că vom avea şi soluţia tehnică propusă, în urma acestei şedinţe de urgenţă”, precizează ministrul.

Ministrul a menţionat că, deşi debitele vor fi mai mici pe durata lucrărilor, accesul la apă nu ar trebui să fie oprit zile întregi și că autorităţile au dat asigurări că soluţia tehnică pentru reluarea alimentării cu apă va fi disponibilă în scurt timp. Ea a subliniat că nu vor fi tolerate întârzieri, lipsa de comunicare sau ascunderea informaţiilor.

”Nu vom tolera întârzieri, ascunderi de informaţii sau lipsă de comunicare. Oamenii au nevoie de apă potabilă, nu de justificări”, mai afirmă Diana Buzoianu.

Totodată, Buzoianu a anunţat trimiterea Corpului de Control al Ministerului Mediului pentru a verifica modul în care situația a fost gestionată și pentru a identifica persoanele responsabile.

Consiliul Judeţean Prahova a precizat că problema nu provine de la operatorul Hidro Prahova, care transportă apa, ci de la barajul Paltinu, unde instalațiile au intrat în blocaj din cauza turbidității.

”Doar acum câteva zile, toate autorităţile din subordinea Ministerului Mediului, dar şi din subordinea Ministerului Energiei, au dat asigurări că nu vor lăsa fără apă potabilă comunitatea din respectiva zonă. Evident că trebuie să răspundă cei care nu îşi fac treaba corect. Revin cu informaţii imediat ce soluţia tehnică începe să fie pusă în aplicare. Oamenii din Prahova şi Dâmboviţa au nevoie de apă acum, iar prioritatea noastră este ca furnizarea să fie reluată în cel mai scurt timp posibil. Lucrările trebuie făcute, dar trebuie făcute profesionist, fără a lăsa fără apă potabilă mai multe zile, zeci de mii de locuitori”, menţionează Buzoianu.

Ministrul Mediului a subliniat că lucrările la baraj trebuie realizate, dar cu profesionalism, astfel încât zeci de mii de locuitori să nu rămână fără apă potabilă, și a reiterat că furnizarea apei reprezintă prioritatea imediată a autorităților.