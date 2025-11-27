Ministrul Mediului a participat joi seară la o dezbatere în Ploieşti pe tema poluării și a disconfortului olfactiv resimțit de locuitorii orașului.

În cadrul evenimentului, Diana Buzoianu a explicat pașii pe care ministerul îi va urma pentru a implementa legea mirosurilor. Aceasta a subliniat că problema persistă de ani de zile și necesită soluții concrete.

„Haideţi să plecăm de la prezumţia absolut evidentă că există o poluare, haideţi să plecăm de la prezumţia absolut evidentă că este o problemă care nu a fost adresată până acuma corect şi că trebuie să găsim soluţii. O parte din problemă este că legea mirosurilor, care ar fi trebuit să se ocupe de sancţiunile care ar fi trebuit să fie aplicate, până în ziua de astăzi nu are norme de aplicare. Suntem în discuţii destul de avansate cu ministrul Sănătăţii pentru a vedea cum putem să trecem normele de aplicare a legii mirosurilor. Asta înseamnă inclusiv un studiu care trebuia să fie făcut, la Ministerul Mediului ne-am asumat că vom realiza acest studiu, el putea fi realizat ori de Ministerul Sănătăţii, ori de Ministerul Mediului”, a declarat Diana Buzoianu.

Ministrul a precizat că Ministerul Mediului și-a asumat realizarea studiului necesar pentru a nu întârzia adoptarea normelor, sperând ca acestea să fie aprobate până la jumătatea anului viitor.

Diana Buzoianu a explicat că, începând cu anul viitor, ministerul va analiza tehnologiile aplicate în rafinăriile din alte țări pentru a identifica soluții care ar putea fi implementate și în județul Prahova. Scopul acestor demersuri este de a preveni poluarea și de a asigura respectarea obligațiilor legale.

„După ce vom discuta cu reprezentanţii altor state, vom avea o discuţie foarte serioasă cu rafinăriile din această zonă pentru că eu cred că, dacă mergem înainte cu aplicarea amenzilor (…), problema va rămâne în continuare. Realitatea este că aceste rafinării cunosc foarte clar realitatea că nu pot fi închise şi folosesc acest şantaj, până la urmă, împotriva unei comunităţi întregi, spunând: da, noi vom plăti amenzile şi da, ştim că următoarea sancţiune care este aplicată pe lege nouă nu ni se va aplica niciodată, aşa că ghinion pentru voi, noi vom continua să vă otrăvim. Şi nu ştiu dacă o să mai funcţioneze mult timp aşa ceva. Cred că avem o comunitate care a fost ignorată prea mult timp şi care trebuie să fie ascultată. Drept urmare, cu toată bunăvoinţa, vom identifica măsurile tehnice care pot fi puse în aplicare şi sper ca de anul viitor vom avea discuţii cu aceste rafinării care şi ele trebuie să înţeleagă că au o responsabilitate şi că da, nu pot şantaja la infinit comunităţi întregi”, a adăugat Diana Buzoianu.

Ministrul a subliniat că, în prezent, pot fi implementate mai multe măsuri care nu au fost aplicate până acum pentru rafinăriile care poluează Ploieştiul.

Diana Buzoianu a precizat că închiderea rafinăriilor nu este o opțiune pentru România în momentul de față. De aceea, investițiile în tehnologii care să reducă impactul asupra comunităților devin o prioritate. Aceasta a afirmat că implementarea unor astfel de tehnologii este esențială pentru a limita poluarea și a proteja sănătatea publică.

„Astăzi nu este o opţiune pentru România să se închidă aceste rafinării”, a afirmat ministrul, explicând că focusul este pe măsuri tehnice care să reducă efectele poluării asupra comunităților.

În același context, Diana Buzoianu a vorbit despre reducerea de 10% a cheltuielilor cu salariile, estimată la aproximativ 60 de milioane de lei. Aceasta a menționat că vor fi analizate reorganizările necesare în minister, inclusiv redistribuirea personalului din departamentele cu activitate redusă.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a precizat că va analiza reorganizarea ministerului, inclusiv a unor departamente precum cel de la PNRR, unde o parte din personal va trebui redistribuit sau nu își va mai desfășura activitatea. Ea a subliniat că deciziile vor fi luate punctual pentru fiecare departament, cu scopul de a crește eficiența instituției.

Ea a subliniat că Ministerul Mediului are unul dintre cele mai mici bugete pentru personal la nivel central, dar trebuie să respecte obligațiile europene complexe și să evite pierderile financiare cauzate de posibile amenzi.

„Cu toate acestea, ne confruntăm cu unele dintre cele mai mari proceduri de infringement, cu unele dintre cele mai complexe obligaţii de respectat de la nivel European, deci nu-mi doresc să lăsăm în spate departamente care să nu fie eficiente pentru că de ele se leagă, până la urmă, îndeplinirea unor obligaţii care ne pot aduce chiar miliarde de amenzi”, a explicat ministrul.

Diana Buzoianu a afirmat că reducerea cheltuielilor cu personalul va respecta ținta guvernamentală de 10%, conform ordonanței, fiind estimată la aproximativ 60 de milioane de lei.