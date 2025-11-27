Documentul, aprobat acum de ministrul Mediului, arată că peste 1.000 de imobile din zona costieră au intrat în proprietate privată prin manevre administrative ilegale, iar pe ele au fost ridicate mii de clădiri. Buzoianu arată dimensiunea fenomenului: peste 4.000 de construcții au apărut pe terenuri care ar fi trebuit să rămână în administrarea statului.

Timp de un sfert de secol, „prin complicitatea autorităților”, zone întregi din litoral au fost transferate în mod nelegal către persoane fizice sau juridice, iar ulterior vândute sau dezvoltate imobiliar.

În total, au fost inventariate 2.131 de imobile în zonele costiere, dintre care 1.033 sunt în prezent în proprietate privată. Aici au fost ridicate peste 4.000 de construcții, care variază de la case de vacanță la blocuri și hoteluri.

Referindu-se la începutul investigațiilor, Buzoianu reamintește:

„În 2022, în urma unui scandal uriaș național prin care s-a scos la iveală un caz de corupție prin care ajunsese o parte din faleză în proprietate privată, s-a creat prin ordinul premierului un grup interministerial”.

Deși Ministerul Mediului coordona grupul interministerial, raportul nu a avansat deloc timp de trei ani. Buzoianu explică faptul că recent a schimbat persoana responsabilă de grupul de lucru, iar ritmul s-a accelerat: în numai o lună au fost organizate trei ședințe extraordinare și au fost verificate mii de documente.

Metoda folosită de administrațiile locale a fost simplă, dar ilegală. Primăriile au emis hotărâri de Consiliu Local prin care declarau că anumite terenuri aparțineau orașului, nu statului. Ulterior, aceste suprafețe au fost transferate în proprietatea privată a primăriilor și vândute dezvoltatorilor.

Deși era nevoie de o hotărâre de Guvern pentru un astfel de transfer, administrațiile locale au ignorat procedurile.

Ministrul Mediului explică mecanismul:

„Toate aceste transferuri s-au făcut pur și simplu în baza unor hotărâri ale consiliilor locale. Au stabilit de pe o zi pe alta că acele terenuri nu erau proprietate publică a statului, ci ale primăriilor respective”.

Apele Române au început deja să depună acțiuni în instanță pentru recuperarea terenurilor. Ministerul anunță că trebuie demarat urgent procesul de delimitare a domeniului public în zona costieră, pentru identificarea exactă a falezei și a liniei plajei.

Pentru toate imobilele aflate azi în proprietate privată și identificate ca fiind preluate ilegal, statul va solicita reconstituirea dreptului de proprietate în instanță.

Diana Buzoianu a anunțat și constituirea unui grup de lucru dedicat modificării legislației plajelor, astfel încât normele viitoare să țină cont de situațiile scoase la iveală și să permită corectarea abuzurilor existente.