Diana Buzoianu a anunțat că a transmis raportul Corpului de Control către procurori, după finalizarea verificărilor la Direcția Silvică Arad. Investigația a vizat atât situația financiară, cât și modul în care au fost aprobate și executate investițiile, precum și procedurile prin care fostul director al Romsilva a obținut bonusul de pensionare și a continuat activitatea.

„Este practic un raport care ne arată că această direcție este într-o cădere financiară accelerată. În anul 2024 această direcție silvică a închis bilanțul cu o pierdere de aproximativ 15 milioane de lei, iar în primele șase luni ale anului 2025 deja au fost acumulate pierderi de 12 milioane de lei”, a declarat ministrul Buzoianu.

Controlul a scos la iveală și situații flagrante în privința investițiilor.

„Am descoperit cu ocazia acestui control că au fost inclusiv identificate investiții care au fost achiziționate, recepționate, plătite, dar care ele în practică nu există”, a spus ministrul.

Cel mai grav exemplu privește drumul forestier Valea Plopilor:

„Au fost plătite facturi în valoare de 280.000 de lei pentru refacerea unui drum care a fost afectat de calamități. Există rapoarte, există hârtii, există absolut tot ceea ce ar trebui să existe pentru un drum care ar fi trebuit să fie astăzi făcut corect, funcțional. În practică acolo au fost aruncate câteva pietricele de la râul de lângă și astăzi drumul în continuare nu există, deși banii au fost plătiți”.

Raportul detaliază și traseul prin care fostul director Teodor Țigan a obținut prima de pensionare de 100.000 de euro, deși a continuat să fie angajat.

„Pentru domnul Țigan, care la acea vreme în decembrie 2022 și-a cerut pensionarea, din documentele care reies în urma controlului, această decizie de pensionare a fost trimisă nu către Romsilva, adică sediul central, așa cum ar fi trebuit să fie făcut, ci s-a trimis către ocolul silvic Bârzava”. „Acest ocol silvic nu a anunțat mai departe Romsilva. Drept urmare, directorul silvic Arad a continuat să fie și angajat în calitate de director silvic, în direcția silvică Arad, deși legea spune foarte clar că în momentul în care te pensionezi, de oricare dintre motive, contractul de muncă ți se închide, de drept”, a precizat ministrul.

„Doi ani de zile domnul director silvic a rămas și în funcție, a avut și pensie în același timp. În mai 2023 și în mai 2024, domnul Țigan a solicitat inclusiv prelungirea contractului, adică dumnealui a avut nevoie inclusiv de prelungirea contractelor și le-a obținut pe toate”.

Un alt moment critic a fost decembrie 2023, când directorul Direcției Silvice Arad a aprobat cererea pentru bonusul de pensionare:

„Directorul direcției Silvice Arad a decis să-și depună cererea pentru bonusul de pensionare de 100.000 de euro către directorul economic din direcția Silvică Arad. Și această cerere a fost aprobată”.

Ministra subliniază că, în anii analizați, Direcția Silvică Arad nu a respectat criteriile de performanță și nici bugetele stabilite de Romsilva:

„La direcția Silvică Arad în acei ani de zile nu au fost îndeplinite criteriile de performanță. Nu s-au încadrat și nu au fost respectate criteriile economice care au stat la baza bugetului. Deciziile Romsilva care au stabilit foarte clar care sunt bugetele aplicate și pentru sporuri și pentru venituri, toate au fost încălcate”.

Ministra a confirmat că raportul va ajunge la procurori și la Romsilva pentru măsuri administrative: