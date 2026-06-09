Diana Buzoianu reacționează după distrugerea camerelor forestiere. Ministerul Mediului a depus plângere penală: Nu ne lăsăm intimidați și vom intensifica verificările

Diana Buzoianu a anunțat că Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a depus o plângere penală la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție după vandalizarea unor camere video instalate pentru monitorizarea transporturilor de material lemnos. Sistemul face parte dintr-un proiect național finanțat prin PNRR și are rolul de a combate tăierile ilegale și transporturile ilegale de lemn. Nouă puncte de monitorizare din județele Suceava, Neamț, Prahova și Maramureș au fost afectate. Autoritățile au dispus verificări suplimentare în teren și solicită identificarea persoanelor responsabile.

Diana Buzoianu a transmis că Ministerul Mediului a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție în urma unor acțiuni repetate de distrugere, vandalizare și furt de componente din cadrul noului sistem național de monitorizare video a transporturilor de material lemnos.

Potrivit datelor centralizate de instituție, nouă puncte de monitorizare din cele 331 deja instalate la nivel național au fost afectate. Printre incidentele constatate se numără tăierea cablurilor de alimentare, reorientarea camerelor video, acoperirea acestora cu vopsea, forțarea cutiilor metalice de protecție și sustragerea unor componente.

Ministrul Mediului consideră că aceste acțiuni depășesc sfera unor simple acte de vandalism și ridică suspiciuni privind existența unor activități ilegale în zonele respective.

„Nu tratăm aceste fapte ca simple acte izolate de vandalism. Vorbim despre echipamente publice, cumpărate din bani europeni, instalate pentru a proteja pădurile României și pentru a întări capacitatea statului de a combate tăierile ilegale și transporturile ilegale de lemn. Atunci când cineva taie cabluri, întoarce camere, acoperă echipamente cu vopsea sau fură componente ale unui sistem de monitorizare, este legitim să presupunem că acolo există o activitate ilegală. Nu ne lăsăm intimidați. Am dispus Gărzii Forestiere Naționale să intensifice controalele în teren în zonele în care s-au produs aceste acte de vandalism. Cine are ceva de ascuns trebuie să știe că efectul va fi invers: acolo unde echipamentele sunt atacate, controalele vor fi intensificate”, a declarat Diana Buzoianu.

Plângerea penală vizează infracțiunile de distrugere și furt calificat, precum și orice alte fapte care ar putea rezulta în urma cercetărilor. Ministerul Mediului s-a constituit parte vătămată și parte civilă, iar valoarea prejudiciului urmează să fie stabilită după finalizarea evaluărilor tehnice privind componentele distruse, deteriorate sau sustrase.

În cadrul unei conferințe de presă, Diana Buzoianu a precizat că sistemul CCTV este dezvoltat prin Planul Național de Redresare și Reziliență și va include aproximativ 350 de puncte de monitorizare amplasate pe drumurile forestiere din întreaga țară. Potrivit acesteia, peste 330 de puncte au fost deja instalate, iar restul urmează să fie finalizate până la sfârșitul lunii iunie.

„Ministerul Mediului a transmis plângerea penală către parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la camerele vandalizate din Sistemul Național de CCTV, pe care îl punem în aplicare în momentul de față prin PNRR pentru monitorizarea drumurilor forestiere. Este vorba despre un sistem care își dorește să aibă undeva la aproximativ 350 de puncte de monitorizare în toată țara. Trec camioane care sunt încărcate cu lemn să fie automat verificate cu inteligență artificială și trase semnale de alarmă dacă reiese că acele camioane nu aveau autorizațiile necesare și lemnul respectiv este suspect să fie un lemn de fapt extras ilegal. Am pus deja peste 330 de puncte de monitorizare și suntem pe parcursul a le implementa și pe ultimele rămase până la finalul lunii iunie. Este un proiect care oricum trebuia să fie finalizat prin PNRR maxim august, dar noi o să-l aplicăm și o să-l finalizăm mult mai rapid de luna august. Un lucru absolut îngrijorător și sunt cazuri izolate, vorbim de 9 puncte care au fost vandalizate”, a spus Diana Buzoianu.

Aceasta a arătat că sistemul utilizează inteligență artificială pentru verificarea automată a transporturilor de lemn și pentru emiterea unor alerte atunci când există suspiciuni privind lipsa documentelor necesare sau proveniența ilegală a materialului transportat.

Datele prezentate de Ministerul Mediului arată că incidentele au fost înregistrate în județele Suceava, Neamț, Prahova și Maramureș, unde mai multe echipamente au fost deteriorate sau scoase din funcțiune.

Printre cazurile documentate se află distrugerea și sustragerea unor camere LPR la Ostra, forțarea unor cofrete metalice și tăierea cablurilor la Văleni-Stânișoara și Podu Coșnei, acoperirea cu vopsea a camerelor la Valea Stânei-Cârlibaba, precum și reorientarea echipamentelor la Sabasa-Borca și Teșila-Valea Doftanei. Alte incidente au fost raportate la Băile Borșa și Rona de Sus.

Ministrul a relatat inclusiv situații în care camerele au fost manipulate în timpul desfășurării unor transporturi de lemn.

„Sunt doar puncte în care camerele au fost mișcate astfel încât să nu mai poată să fie urmărit drumul efectiv. Am avut inclusiv un caz cu o cameră care a fost întoarsă în timp ce camionul aștepta încărcat cu lemne și apoi după ce a fost întoarsă camera, camionul a mers mai departe. Am avut și, dacă nu mă înșel, trei cazuri cu camere vopsite și câteva cazuri cu camere care au fost efectiv tăiate, cu cabluri tăiate și sustrase cu totul. Este un semnal însă important din partea Ministerului Mediului faptul că acolo unde infractorii își imaginează că nu vor exista consecințe, unde infractorii își imaginează că oprind aceste camere au rămas sub anonimat și rămân invizibili în fața legii, noi vom întări controalele, pentru că în paralel cu plângerea penală pe care am făcut-o la parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, am transmis un mesaj foarte clar și am cerut un control mult mai dur în acele zone”, a afirmat Diana Buzoianu.

Oficialul a adăugat că echipe de control desfășoară deja verificări în județele vizate, iar măsurile de monitorizare vor fi consolidate pe termen extins în zonele unde au fost înregistrate incidente.

Ministerul Mediului implementează proiectul „Capacitatea sporită de supraveghere, control și monitorizare a pădurilor prin intermediul unui sistem informatic integrat”, finanțat prin PNRR, cu o valoare de 208,9 milioane de lei fără TVA.

Proiectul este dezvoltat în colaborare cu Serviciul de Telecomunicații Speciale și este interconectat cu SUMAL 2.0. Acesta include trei componente principale: analiza satelitară a modificărilor din coronamentul pădurilor, monitorizarea transporturilor de material lemnos prin camere inteligente și scanarea aeriană și terestră cu tehnologie LiDAR.

Diana Buzoianu a explicat că obiectivul principal este trecerea de la verificările punctuale la o supraveghere permanentă a fondului forestier, bazată pe date și alerte automate.

„Vorbim de un proiect care este finanțat prin fonduri europene, cel de punere a camerelor, cele 350 de puncte de monitorizare. Sunt finanțate cu aproximativ 200 de milioane de lei care se vor duce pe trei componente. Componenta de CCTV, de monitorizare a drumurilor, este una dintre componente. A doua componentă este inclusiv partea de analiză satelitară, deci vom avea un sistem care să analizeze cu imagini satelitare și să tragă semnale de alarmă automat în momentul în care se descoperă zone. A treia componentă este de scanare cu senzorii LiDAR, cu echipamentele LiDAR care vor permite să se creeze modele digitale detaliate ale pădurilor. Și cu aceste modele se va putea monitoriza mult mai bine tăierile care au avut loc, dacă au avut loc legal sau ilegal”, a declarat Diana Buzoianu.

Pe lângă recuperarea prejudiciului și repunerea în funcțiune a infrastructurii afectate, Ministerul Mediului solicită identificarea și tragerea la răspundere a persoanelor implicate în vandalizarea echipamentelor.

În paralel, echipele tehnice lucrează la înlocuirea componentelor distruse, la repoziționarea camerelor și la refacerea punctelor de monitorizare afectate.

Diana Buzoianu a transmis că instituția va sprijini ancheta cu toate informațiile și probele disponibile și a cerut un răspuns ferm din partea organelor judiciare.

„Ne dorim să vedem un răspuns cât se poate de ferm. Pentru că infractorii care au distrus camerele de CCTV din tot acest sistem își imaginează că se pot întoarce la viața lor. Înțeleg că o parte dintre ei au fost identificați deja. Sperăm să vedem cât mai rapid dosarele deschise, trimiterile în judecată, condamnările necesare. Noi pe partea de minister ne-am făcut treaba și vom susține cu absolut toate probele pe care le avem și cu toate informațiile. Sperăm ca și autoritățile pe zona organelor penale să-și facă cu eficiență analiza acestor cazuri și să existe consecințe reale pentru oamenii care își imaginează astăzi că pot fura din păduri, pot distruge pădurile României fără să li se întâmple absolut nimic. Credem că acest val de distrugeri de camere, din 330 puncte de camere au fost distruse, nu vorbim de un fenomen la nivel național, dar vorbim de un semnal îngrijorător. Credem că aceste lucruri au fost făcute inclusiv cu ideea de a intimida”, a spus Diana Buzoianu.

Ministra a susținut că atacurile asupra infrastructurii de monitorizare nu reprezintă doar acte de vandalism, ci și o încercare de a descuraja mecanismele de control introduse în sectorul forestier. Potrivit acesteia, proiectul urmărește schimbarea modului în care sunt depistate și documentate posibilele ilegalități, prin utilizarea tehnologiei și a datelor colectate în timp real.