Programul Rabla 2026 vine cu una dintre cele mai importante schimbări din ultimii ani în ceea ce privește acordarea tichetelor pentru achiziția de autovehicule. Ministerul Mediului pregătește un sistem prin care finanțarea va fi acordată exclusiv pentru mașinile produse sau asamblate în Europa, măsură care va exclude de la finanțare o parte dintre brandurile asiatice, în special cele din China.

Noua orientare a programului urmărește, potrivit autorităților, susținerea industriei auto europene și limitarea creșterii accelerate a producătorilor chinezi pe piața locală. În același timp, tichetele Rabla vor mai putea fi accesate doar de persoanele fizice.

Bugetul alocat pentru Programul Rabla este de 300 de milioane de lei, iar detaliile tehnice privind condițiile de eligibilitate urmează să fie publicate după finalizarea perioadei de consultare publică și validarea bugetului AFM.

În acest context, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, a anunțat că proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului AFM pentru anul 2026 a fost lansat oficial în dezbatere publică.

„S-a lansat în consultare publică proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetului Administrației Fondului pentru Mediu pe anul 2026”, a anunțat Diana Buzoianu.

O altă modificare importantă pregătită prin noul buget AFM vizează sectorul energiei verzi. Programul Rabla și schemele gestionate de Administrația Fondului pentru Mediu nu vor mai include, cel puțin în această etapă, finanțări pentru instalarea panourilor fotovoltaice.

În schimb, autoritățile au decis să direcționeze 400 de milioane de lei exclusiv către achiziția bateriilor de stocare. Astfel, românii care intenționau să acceseze finanțări pentru panouri solare vor putea obține sprijin doar pentru sistemele de acumulare a energiei.

Decizia vine într-un moment în care tot mai multe state europene încearcă să dezvolte capacități de stocare a energiei, considerate esențiale pentru stabilitatea rețelelor electrice și integrarea producției din surse regenerabile.

Potrivit informațiilor prezentate de TVR Info, ghidurile de finanțare pentru noile programe urmează să fie elaborate imediat după încheierea perioadei de consultare publică, care va dura zece zile.

Modificările pregătite pentru Programul Rabla 2026 pot avea efecte importante atât asupra pieței auto din România, cât și asupra segmentului de energie regenerabilă. Excluderea mașinilor non-europene de la finanțare poate influența semnificativ deciziile de cumpărare ale românilor, în condițiile în care numeroși producători chinezi au câștigat teren în ultimii ani prin modele electrice mai accesibile.

În același timp, eliminarea panourilor fotovoltaice din schemele de finanțare AFM poate afecta ritmul instalărilor rezidențiale, într-un context în care interesul pentru independența energetică a crescut puternic pe fondul scumpirii energiei electrice.

Autoritățile susțin însă că accentul pus pe bateriile de stocare ar putea contribui la eficientizarea consumului energetic și la reducerea presiunii asupra rețelelor în perioadele de vârf.

Detaliile complete privind condițiile de accesare, criteriile tehnice și valorile tichetelor vor fi publicate după aprobarea finală a bugetului Administrației Fondului pentru Mediu.

Tabel: Principalele modificări din Programul Rabla 2026: