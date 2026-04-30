Implementarea mult așteptatului Program Rabla în 2026 rămâne într-o stare de incertitudine, după ultimele declarații făcute de ministrul Mediului, Diana Buzoianu, miercuri, 29 aprilie 2026

Deși mii de români mizează pe acest sprijin pentru înnoirea parcului auto, oficialul a recunoscut pentru Adevărul că proiectul este blocat în acest moment pe traseul interinstituțional.

Principalele concluzii după interviul de ieri:

♦ Proiect înaintat: Ministerul Mediului a trimis deja către Ministerul Finanțelor un scenariu bugetar care include continuarea programului.

♦ Lipsa de reacție: Până la acest moment, Ministerul Finanțelor nu a oferit niciun răspuns oficial privind alocarea fondurilor necesare.

♦ Incertitudine: Întrebată direct dacă există riscul ca programul să nu mai fie implementat în acest an, Diana Buzoianu a pasat responsabilitatea.

„E posibil să nu mai existe Programul Rabla în anul acesta?”, a fost întrebarea care i-a fost pusă Dianei Buzoianu.

„Eu nu am cum să răspund pentru Ministerul Finanțelor. Pentru că noi am trimis un scenariu care să cuprindă și Programul Rabla. Dar repet, în momentul de față, nu avem niciun răspuns”, a afirmat ministrul Mediului.

Astfel, pare că soarta tichetelor valorice pentru Programul Rabla 2026 depinde exclusiv de decizia viitoare a Finanțelor, lăsând beneficiarii în continuare în suspans.

Categorie Detalii și Status Curent Subiect Principal Implementarea Programului „Rabla” pentru anul 2026 Sursa Informației Diana Buzoianu, Ministrul Mediului (Interviurile „Adevărul”) Instituție Responsabilă (Propunere) Ministerul Mediului (Proiect înaintat conform procedurii) Instituție Decizională (Buget) Ministerul Finanțelor (Răspuns în așteptare) Status Proiect În analiză / Blocat (Lipsă aviz bugetar) Riscuri Identificate Posibila nealocare a fondurilor sau întârzierea calendarului Recomandare pentru posibilii beneficiari Monitorizarea anunțurilor oficiale de la Ministerul Finanțelor

În urmă cu patru zile, Diana Buzoianu oferea mai multe detalii despre draftul de buget care a fost înaintat Ministerului Finanțelor.

În cazul unui aviz pozitiv, s-ar debloca atât Programul Rabla, cât și cel privind bateriile de stocare a energiei, a afirmat ministrul Mediului.

În funcție de răspunsul ce va veni de la ministerul condus de Alexandru Nazare, Buzoianu explică faptul că se va putea stabili inclusiv plafonul maximal pentru aceste proiecte vitale

„Noi am trimis un draft de buget către Ministerul Finanţelor, care cuprinde scenariul pe care noi l-am propus şi un proiect pentru Rabla şi banii necesari pentru un proiect lansat anul acesta pe zona de baterii, deci nu (panouri – n.r.) fotovoltaice, ci baterii, stocare. Aşteptăm să vedem un punct de vedere de la Ministerul Finanţelor, ca să putem debloca, să vedem care este suma maximală pe care o poate aloca Ministerul Finanţelor şi să putem începe aceste proiecte, care sunt importante, sunt foarte importante. Noi avem toate echipele tehnice care sunt dispuse să meargă în orice zi să discute şi ne-am arătat disponibilitatea să mergem să avem această discuţie pe bugetul AFM. Eu sper să nu mai dureze foarte mult, nu de alta, dar de bugetul AFM sunt legate inclusiv proiecte mutate de pe PNRR şi care sunt şantiere deschise, atenţie, care de şase luni de zile, şapte luni de zile n-au mai putut să fie plătite pentru că nu puteau să fie plătite până nu era aprobat bugetul AFM, şantiere deschise pe care noi trebuie să le susţinem cu banii necesari, pentru a fi finalizate proiectele. Avem nevoie de aceste proiecte”, a declarat Diana Buzoianu pe 25 aprilie.

Reprezentanții industriei auto au subliniat și ei foarte clar importanța pe care o are Programul Rabla pentru acest sector.

Într-o întâlnire cu premierul Ilie Bolojan, la finalul anului trecut, ei au solicitat insistent reluarea programului Rabla în 2026, invocând faptul că limitarea finanțării a avut efecte negative în acest an.