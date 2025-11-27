Proiectul de rectificare bugetară prevede menținerea deficitului bugetar la 8,4% din PIB, așa cum a anunțat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. Potrivit documentului, redistribuirea fondurilor se va face între ordonatorii de credite, pentru a asigura funcționarea normală a instituțiilor publice și pentru a finanța cheltuieli considerate esențiale.

Economiile realizate de guvern însumează 4,2 miliarde de lei, cea mai mare parte provenind de la Ministerul Finanțelor și de la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Aceste sume vor fi alocate în principal către sectoarele care au nevoie de resurse suplimentare pentru a finaliza anul fiscal fără întreruperi și pentru a acoperi cheltuieli care nu puteau fi anticipate la începutul anului.

Ordonanța de Urgență prevede că, pe sold, atât veniturile, cât și cheltuielile bugetului general consolidat vor fi diminuate cu 2.135 milioane lei. În același timp, doar câteva ministere vor beneficia de alocări suplimentare: Ministerul Sănătății, Ministerul Agriculturii și Ministerul Transporturilor primesc sume în plus pentru a acoperi nevoile prioritare.

Proiectul de Ordonanţă de Urgenţă cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2025 a fost pus, joi seară, în transparenţă decizională pe site-ul Ministerului Finanţelor, pentru ca instituțiile publice și cetățenii să poată consulta prevederile înainte de adoptarea finală.

O parte importantă a fondurilor suplimentare va fi alocată sistemului de sănătate, prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS). Astfel, 1,7 miliarde de lei sunt destinate achiziției de medicamente, iar 0,5 miliarde de lei pentru plata concediilor medicale. De asemenea, Casa Națională de Pensii Publice va primi 0,25 miliarde de lei pentru asigurarea pensiilor în cursul anului.

Ministerul Transporturilor beneficiază de 0,75 miliarde de lei pentru majorări de capital la Tarom și CFR, iar autoritățile locale vor primi 0,17 miliarde de lei pentru cheltuieli operaționale și proiecte locale neprevăzute inițial. Prin această alocare, Guvernul urmărește să mențină continuitatea serviciilor publice și să evite blocaje în funcționarea instituțiilor și operatorilor economici importanți.

Documentul precizează că aceste sume sunt necesare pentru „asigurarea fondurilor necesare unor ordonatori principali de credite în vederea desfășurării normale a activității acestora până la finele anului” și pentru „reflectarea în bugetele ordonatorilor principali de credite a influențelor determinate de forma revizuită a Planului de redresare și reziliență al României.”

Rectificarea bugetară are ca scop principal asigurarea fondurilor necesare desfășurării normale a activității ordonatorilor principali de credite până la finele anului și reflectarea influențelor determinate de forma revizuită a Planului de redresare și reziliență. Printre priorități se numără plata salariilor personalului din unitățile sanitare publice, decontarea concediilor medicale și a indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate, precum și continuitatea serviciilor medicale și a materialelor necesare tratamentelor.

Fondurile suplimentare prevăd, de asemenea, alocarea de resurse pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav, ca urmare a creșterii numărului de beneficiari. Totodată, sume pentru ajutoarele de încălzire cu combustibili solizi și petrolieri, conform Legii nr. 226/2021, vor sprijini consumatorii vulnerabili pe perioada sezonului rece.

Ministerul Transporturilor primește 750 milioane lei pentru subvenții, asistență socială și active financiare, pentru a susține buna funcționare a operatorilor economici din domeniul transporturilor. În paralel, Ministerul Sănătății a fost suplimentat cu peste 1,5 miliarde lei, pentru transferurile către Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate și proiecte prioritare.

Potrivit Notei de fundamentare, beneficiarii direcți ai rectificării sunt instituțiile publice centrale și locale, dar și populația și mediul de afaceri, care vor beneficia de serviciile și proiectele finanțate. Prin aceste măsuri, Guvernul urmărește să asigure continuitatea funcționării instituțiilor, acoperirea cheltuielilor obligatorii și adaptarea bugetului la nevoile reale identificate în primele zece luni ale anului 2025.

Proiectul de Ordonanţă de Urgenţă cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2025, îl puteți viziona mai jos: