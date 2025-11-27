Execuția bugetului general consolidat pentru intervalul ianuarie–octombrie 2025 se încheie cu un deficit nominal de 108,87 miliarde lei, respectiv 5,72% din PIB. Această valoare este cu 0,55 miliarde lei mai mică decât deficitul înregistrat în perioada similară a anului 2024, de 109,42 miliarde lei, echivalentul a 6,22% din PIB.

Analiza datelor arată că măsurile adoptate de Guvernul României pentru acest an au avut un efect pozitiv: deficitul a scăzut, veniturile au crescut, iar resursele financiare au fost direcționate către investiții. Această evoluție reflectă atât o colectare mai eficientă a veniturilor, cât și o gestionare mai atentă a cheltuielilor.

Veniturile totale ale bugetului general consolidat au ajuns la 531,55 miliarde lei în primele zece luni, ceea ce reprezintă o creștere de 12,3% față de anul precedent. Cheltuielile au însumat 640,42 miliarde lei, cu 9,9% mai mult decât în aceeași perioadă a anului 2024. Ritmul de creștere al veniturilor depășește astfel cel al cheltuielilor, contribuind la reducerea deficitului.

Veniturile din impozitul pe salarii și venit au însumat 48,62 miliarde lei, înregistrând o creștere de 19,5% comparativ cu perioada similară din 2024. Aceasta a fost susținută de majorarea încasărilor din impozitul pe dividende cu 71,8%, ca urmare a dividendelor distribuite în anul precedent și a aplicării cotei de impozit de 8%.

Contribuțiile de asigurări sociale au ajuns la 172,89 miliarde lei, marcând o creștere de 10,5% față de anul precedent, sub ritmul de creștere al fondului de salarii din economie.

Încasările din impozitul pe profit au totalizat 38,14 miliarde lei, în creștere cu 15,8% comparativ cu 2024, influențate în principal de performanța agenților economici.

Veniturile nete din TVA au însumat 108,38 miliarde lei, în creștere cu 9,2%. Această evoluție reflectă atât majorarea restituirilor de TVA (+7,8%), cât și un efect de bază ridicat. Începând din august, încasările lunare depășesc 12 miliarde lei, iar luna octombrie a atins un vârf de 13,6 miliarde lei.

Veniturile din accize au totalizat 39,66 miliarde lei, cu un avans de 10,2%, susținut de creșterea încasărilor pentru produsele energetice (+15,7%) și pentru produsele din tutun (+5%).

Veniturile nefiscale au atins 46,32 miliarde lei, în urcare cu 9%, influențate de vărsămintele BNR și de vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră.

Sumele rambursate de Uniunea Europeană pentru plăți efectuate și donații au însumat 40,59 miliarde lei, în creștere cu 31,9% față de aceeași perioadă a anului precedent.

Cheltuielile de personal au însumat 140,34 miliarde lei, cu o creștere de 5% față de aceeași perioadă a anului trecut. Ponderea în PIB a acestora a scăzut ușor, la 7,4%, ca urmare a reducerii unor sporuri și a măsurilor de limitare a cheltuielilor salariale pentru anul 2025. La nivelul lunii octombrie, cheltuielile de personal sunt cu 500 milioane lei mai mici decât în octombrie 2024.

Cheltuielile cu bunuri și servicii au însumat 79,71 miliarde lei, în creștere cu 5,5%. Majorarea s-a resimțit la bugetele locale (+3,3%) și la Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate (+9,8%), pentru decontarea medicamentelor și a programelor naționale de sănătate.

Cheltuielile cu dobânzile au ajuns la 46,77 miliarde lei, mai mari cu 13,91 miliarde lei față de anul precedent.

Cheltuielile pentru asistență socială au însumat 209,12 miliarde lei, marcând o creștere de 12,7%. Evoluția a fost determinată în principal de recalcularea pensiilor din sistemul public începând cu 1 septembrie 2024, conform Legii nr. 360/2023, și de plățile pentru compensarea facturilor de energie electrică și gaze naturale, în valoare de 2,86 miliarde lei pentru primele zece luni ale anului 2025.

Cheltuielile cu subvențiile au fost de 10,06 miliarde lei, susținând transportul de călători, producătorii agricoli și schema de compensare pentru consumatorii noncasnici de energie (+909,08 milioane lei).

Proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile au totalizat 51,44 miliarde lei, în creștere cu 24,56% față de aceeași perioadă din 2024, incluzând subvențiile UE pentru agricultură.

Investițiile, care includ cheltuielile de capital și programele de dezvoltare finanțate intern și extern, au ajuns la 96,04 miliarde lei, cu 8,65% mai mult decât în primele zece luni ale anului precedent, când au fost în valoare de 88,40 mld.