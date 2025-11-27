Florin Cîțu a scris într-un mesaj publicat pe Facebook că relaxarea poziției Bruxelles-ului față de derapajele fiscale nu reprezintă un motiv real de optimism, ci dimpotrivă, un semnal care ar trebui să ridice îngrijorări.

Cîțu insistă că discursul oficial omite elemente esențiale pentru înțelegerea situației bugetare a României. Conform mesajului său, în anul 2025 România ar urma să înregistreze cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană, pentru al doilea an consecutiv. El subliniază că țara se îndreaptă către cel mai ridicat deficit nominal din istorie și către cel mai mare volum de împrumuturi contractate vreodată.

În ceea ce privește suspendarea procedurii de deficit excesiv, Florin Cîțu punctează că măsura nu este una rezervată României, ci a fost aplicată tuturor celor nouă state aflate în această situație. În opinia sa, acest context nu poate fi interpretat drept o victorie.

„Nu e un motiv de bucurie/laudă când Bruxelles-ul închide ochii la un derapaj fiscal. Istoria arată că exact atunci e momentul să te îngrijorezi. Ce lipsește din discursul oficial? În 2025, România va avea cel mai mare deficit bugetar din UE — pentru al doilea an consecutiv. Va înregistra cel mai mare deficit din istorie în termeni nominali și cele mai mari împrumuturi din istorie. Cât despre suspendarea procedurii de deficit excesiv: a fost aplicată tuturor celor nouă țări vizate, nu doar României. Nicio victorie aici”, a scris Cîțu pe Facebook.

Un aspect pe care îl consideră extrem de îngrijorător este acceptarea de către Comisia Europeană a unui nivel al deficitului pentru România în 2025 care nu marchează un progres real. Concret, pentru anul viitor ar urma să fie tolerat un deficit nominal chiar mai mare decât cel din 2024, în timp ce deficitul cash raportat la PIB ar urma să rămână la același nivel, ceea ce indică lipsa unei corecții autentice.

Florin Cîțu atrage atenția și asupra modului în care Comisia Europeană a tratat în ultimii ani abaterile fiscale ale României. El susține că instituția europeană a tolerat derapajele din perioada 2022-2025, la fel cum a procedat în trecut în cazul Greciei, perioadă în care problemele au fost ignorate până când situația a degenerat.

„Și poate cel mai îngrijorător: Comisia Europeană acceptă ca România să aibă în 2025 un deficit nominal mai mare decât în 2024 și un deficit cash % PIB la același nivel — adică zero progres real. E bine să nu uităm: aceeași Comisie a tolerat derapajele fiscale ale României din 2022–2025. Aceeași Comisie a tolerat ani de zile derapajele Greciei — până când a fost prea târziu”, a conchis fostul ministru de Finanțe.

Postarea poate fi vizualizată aici.