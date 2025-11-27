Pieţele de acţiuni din Europa au încheiat sesiunea de miercuri cu evoluţii pozitive, investitorii fiind tot mai convinşi că banca centrală americană va decide o scădere a ratei cheie la reuniunea programată în 9–10 decembrie. Optimismul vine pe fondul estimărilor CME FedWatch, unde probabilitatea unei tăieri de 0,25 puncte procentuale se apropie de 85%.

Indicele pan-european Stoxx 600 a avansat cu aproximativ 1,1%, aproape toate sectoarele fiind pe verde. Impulsul a mers în linie cu tendinţa ascendentă de pe Wall Street şi din pieţele asiatice.

Unul dintre vocele importante din sistemul american, John Williams, preşedintele Fed New York, a indicat recent că există loc pentru o relaxare monetară “într-un orizont apropiat”. Declaraţiile au fost completate de o nouă sursă de încredere din partea secretarului Trezoreriei SUA, Scott Bessent, care a sugerat că preşedintele Donald Trump ar putea nominaliza un nou lider al Fed înainte de Crăciun. Favorit în această ecuaţie este Kevin Hassett, şeful Consiliului Economic Naţional, cunoscut pentru înclinaţia sa către dobânzi mai reduse.

În Marea Britanie, atenţia investitorilor s-a concentrat pe prezentarea bugetului de toamnă de către ministrul de Finanţe Rachel Reeves, care a anunţat măsuri menite să acopere un deficit fiscal considerabil şi să păstreze controlul asupra datoriei publice. Sunt aşteptate inclusiv majorări de taxe.

Situaţia a devenit tensionată după ce Oficiul pentru Responsabilitate Bugetară (OBR) a publicat accidental previziunile economice înaintea prezentării oficiale, declanşând oscilaţii puternice pe piaţa obligaţiunilor. Randamentele titlurilor de stat pe 10 ani au avut o evoluţie brusc schimbătoare: scădere, apoi revenire în sus, urmată de o nouă coborâre.

Sectorul bancar britanic a fost şi el prins în volatilitate. Acţiunile marilor instituţii financiare au avut un parcurs neuniform: creştere iniţială, corecţie după scurgerea de informaţii şi o revenire pe final. La închidere, Barclays a urcat cu 3%, NatWest cu circa 2%, iar Lloyds cu 3,4%.

Reeves a confirmat introducerea unei taxe locale pentru proprietăţile evaluate la peste 2 milioane de lire. În sectorul imobiliar, reacţiile au fost mixte: Persimmon a coborât uşor cu 0,2%, Taylor Wimpey a scăzut cu 1,7%, iar Berkeley Group cu aproape 3%. Barratt Redrow a încheiat sesiunea cu -0,4%.

Lira sterlină s-a întărit cu 0,5% faţă de dolar, ajungând la 1,323.

În paralel, investitorii din Europa au urmărit cu atenţie discuţiile internaţionale referitoare la un potenţial acord de pace pentru Ucraina. Preşedintele Trump a transmis că negocierile ar fi “foarte avansate”, în urma unor vizite diplomatice la Moscova şi Kiev.

Acţiunile companiilor din industria de apărare au reacţionat pozitiv la aceste informaţii, Rheinmetall înregistrând un câştig de circa 1,9%.

Pe partea corporativă, gigantul farmaceutic Novo Nordisk a avut o evoluţie puternică, acţiunile sale crescând cu 4,7% după ce autoritatea americană CMS a publicat preţurile renegociate — aplicabile din 2027 — pentru medicamentele Ozempic şi Wegovy. Conform noilor calcule, pacienţii Medicare vor plăti 274 de dolari, ceea ce reprezintă o reducere de aproape trei sferturi faţă de preţul actual.