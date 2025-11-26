14 dintre cele mai importante organizații ale investitorilor din România și din străinătate cer eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri, pe care o consideră o „taxă nedreaptă”, care afectează grav competitivitatea și investițiile.

Vicepremierul Tanczos Barna a spus că Guvernul Bolojan se gândește să modifice acest impozit și a confirmat că nu este benefic pentru economie. El a explicat că măsura fiscală afectează în special companiile mari, cu cifre de afaceri de peste 50 de milioane de euro, și pe cele cu marje mici, dar cu investiții importante în cercetare-dezvoltare, industria auto și producție.

Barna a precizat că o schimbare a IMCA face parte din pachetul de măsuri fiscale analizat de Executiv, dar că încă nu s-a luat o decizie finală privind eliminarea, reducerea sau reducerea treptată a impozitului. El a spus că o concluzie va fi luată în luna decembrie.

„Este o mare supărare care au o cifră de afacere peste 50 de milioane de euro. În momentul de față, acest impozit pe cifra de afaceri privește companiile foarte mari. Este un impozit care nu face bine economiei. O modificare a IMCA face parte din acest pachet. Nu am luat încă decizia finală, dacă va fi eliminat acest impozit sau va fi redus sau va fi redus treptat. În luna decembrie, vom ajunge la o concluzie”, a punctat Barna la „Euronews România”.

Impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA), introdus prin Legea 296/2023, se aplică firmelor cu afaceri de peste 50 milioane de euro atunci când impozitul pe profit ar fi mai mic de 1% din cifra de afaceri. Practic, companiile trebuie să plătească impozit chiar și când sunt pe pierdere.

Într-o scrisoare trimisă Guvernului Bolojan, investitorii au avertizat că IMCA reprezintă o barieră importantă pentru investiții, mai ales într-un moment în care economia încetinește și companiile fac restructurări. Ei au subliniat că menținerea impozitului pune presiune suplimentară pe firmele care încearcă să-și mențină activitatea și locurile de muncă.

Organizațiile au atras atenția că nicio economie dezvoltată din UE nu aplică un astfel de impozit indiferent de profit și că măsura afectează industriile cu marje mici sau cu investiții mari. Investitorii străini au spus că România devine mai puțin atractivă comparativ cu alte țări din regiune, cum ar fi Polonia, Cehia sau Bulgaria. Ei au explicat că unele companii ajung să plătească impozite foarte mari, chiar până la 90% din profit, iar investitorii noi nu vor veni dacă trebuie să plătească impozit și în anii cu pierderi.

Potrivit sondajelor făcute în comunitatea de business, peste jumătate dintre companii se simt afectate direct de IMCA. 64% dintre ele au redus sau amânat investițiile, iar aproximativ 60% semnalează creșteri de prețuri, probleme în lanțurile de aprovizionare și presiuni asupra politicilor de personal.

Scrisoarea a arătat că IMCA afectează exact companiile care susțin economia: firmele mari, angajatorii importanți și lanțurile de producție. Deoarece impozitul se aplică în plus față de altele, mediul de afaceri a avertizat că distorsionează piața, scade competitivitatea și poate crește inflația. Menținerea lui riscă să scoată firme de pe piață, reducând baza de impozitare și afectând veniturile la buget.