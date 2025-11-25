Autoritățile fiscale derulează, în prezent, o acțiune amplă menită să limiteze evaziunea și să readucă disciplina în zona economică. Vicepremierul Tánczos Barna a explicat că operațiunea „Jupiter 4”, desfășurată în colaborare între ANAF, Antifraudă, procurori și poliția economică, urmărește tocmai descurajarea practicilor ilegale și întărirea respectului față de regulile fiscale.

„Jupiter 4, de exemplu, este o acțiune concertată a ANAF, Antifraudă, procurori, poliție economică. Este o acțiune în derulare și care vizează exact evaziunea fiscală, reducerea evaziunii fiscale”, a spus vicepremierul.

Potrivit vicepremierului, aceste controale țintite îi fac pe agenții economici să reflecteze mai serios la consecințele încălcării legii. În situațiile severe – de pildă fraude de TVA sau scheme bine puse la punct – intervențiile matinale ale echipelor de anchetă au scopul de a arăta că statul nu privește cu indiferență fenomenul.

”Nu știu dacă se vor speria (agenții economici, n.r.), dar se vor gândi de două ori. Dacă dimineață la șase, vecinul o să fie trezit de mascați pentru evaziune fiscală, pentru fraudă de TVA, pentru alte fraude economice, cu siguranță se vor gândi de două ori”

Barna subliniază însă că, pentru ca astfel de operațiuni să fie eficiente și corecte, trebuie evaluat cu grijă riscul fiecărei firme. O companie care și-a respectat obligațiile timp de ani de zile nu ar trebui perturbată fără motiv, în timp ce acolo unde apar indicii clare, reacția instituțiilor trebuie să fie promptă.

„Este nevoie de acțiuni ferme din partea statului pentru a readuce lucrurile pe un făgaș bun. Evaluarea riscului la fiecare agent economic este foarte importantă pentru că putem elimina controalele fără rost. Adică să nu deranjăm agenții economici care 2-10 ani au fost corecți, dar cei la care există un risc acolo imediat trebuie să intervină statul.”

Vicepremierul recunoaște că persoanele controlate manifestă adesea rezistență, uneori convinși că „vecinul” ar fi vinovatul real. Astfel de reacții sunt firești, spune el, însă tocmai analiza atentă a situației fiecărui contribuabil permite evitarea abuzurilor și consolidarea unei abordări echilibrate.

„De fiecare dată când cineva este întrebat de sănătate, o să spună, prima reacție este: lăsați-mă pe mine în pace, mergeți la vecinul. Dacă te uiți mai atent în detalii, poți să-ți dai seama. Nu exclud abuzurile, că nu poți să le excluzi 100%, dar reacția firească, aproape omenească, din partea celui controlat este: lasă-mă pe mine în pace, du-te la vecinul că el a furat mai mult sau el fură, nu eu fur.”

Deși acțiunile recente ale autorităților au impact, fenomenul evaziunii este departe de a fi eliminat. Persistă rețele întregi de activități nedeclarate, persoane care operează la scară mare fără a înregistra venituri și practica vânzărilor fără factură – un obicei susținut adesea chiar de consumatori.

Barna atrage atenția că întrebarea „Vrei factură?” și acceptarea reducerii de preț prin neplata TVA contribuie direct la perpetuarea evaziunii. În opinia sa, schimbarea acestei mentalități este la fel de importantă ca intervenția fermă a statului.

Operațiunea „Jupiter 4” își propune tocmai restabilirea unui climat corect în economie: firmele care respectă legea să fie lăsate să își continue activitatea, iar celor care eludează sistemul să le fie tăiate sursele de câștig ilicit.