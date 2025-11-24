Vicepremierul Tánczos Barna afirmă că impactul creșterii TVA asupra consumului este temporar și că presiunea actuală pe prețuri a fost amplificată de eliminarea subvențiilor la energie și de scumpirea gazelor.

Oficialul susține că efectele combinate care au împins inflația în sus se vor tempera în următoarele două-trei luni, pe măsură ce piața se stabilizează.

Vicepremierul a explicat că orice majorare de TVA produce, în prima fază, o reducere a consumului, însă acest efect se estompează, în general, după primele două luni.

El a arătat că, în prezent, impactul fiscal s-a suprapus cu eliminarea subvențiilor la energia electrică și cu creșterea tarifelor la gaze, ceea ce ar fi amplificat presiunea inflaționistă. Potrivit lui, aceste evoluții sunt vizibile și vor începe să se atenueze în decursul următoarelor luni.

„Orice majorare a TVA-ului generează în primul val de efect, o reducere a consumului, este un efect care trece după primele două luni, problema astăzi în România este că s-au suprapus și eliminarea acelor subvenții la facturile de energie electrică și au crescut prețurile la gaze naturare. S-au suprapus și a crescut inflația. Aceste lucruri sunt evidente, aceste lucruri se vor ameliora în următoarele 2-3 luni de zile”, a explicat Tánczos Barna.

În ceea ce privește discuțiile din coaliție despre eventuale ajustări fiscale, Tánczos Barna a menționat că dezbaterea este influențată de contextul electoral și de necesitatea încadrării în limitele de deficit asumate. El a respins varianta unei noi majorări a TVA, subliniind că o astfel de măsură nu este avută în vedere.

Totuși, a admis că presiunea bugetară ar putea diminua spațiul pentru investiții, întrucât deficitul trebuie redus la un nivel cuprins între 6% și 6,5% din PIB, fiind posibilă o negociere cu Comisia Europeană pentru o țintă ușor flexibilizată.

„Nu, în niciun caz, dar probabil o să fie mai puțin bani pentru investiții. Pentru că, oricum, deficitul trebuie să ajungă la 6, 6,5. Probabil se va găsi o soluție cu Comisia Europeană să nu fie 6,0, să fie 6,2, 6,3, poate 6,5. Economia are nevoie de finanțare, de investiții”, a adăugat Tánczos Barna.

Oficialul a punctat că lipsa unei decizii politice ferme în privința ajustărilor bugetare nu este o situație nouă, amintind că soluțiile ar fi putut fi adoptate încă de anul trecut sau la începutul acestui an.

El a explicat că anul 2025 a fost marcat de o serie de runde electorale, care ar fi contribuit la amânarea unor hotărâri esențiale.

„Decizia politică se putea lua și anul trecut, și la sfârșitul anului trecut, și la începutul anului acesta. Anul acesta însă a fost un an cu o campanie electorală complicată la începutul anului. În martie, mai, am avut campanie electorală și alegeri, motiv pentru care s-a amânat”, a explicat vicepremierul desemnat de UDMR.

Tánczos Barna a declarat că măsurile punctuale de eficientizare începute deja în unele ministere ar fi putut reduce cheltuielile cu 3–4% și că acestea trebuie continuate indiferent de forma finală a pachetului fiscal.

El a subliniat că fiecare ministru are responsabilitatea politică și morală de a continua reformele, afirmând că în orice instituție se pot reduce costurile de personal cu cel puțin 5%, dacă există voință.