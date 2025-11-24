Guvernul reglementează cumulul pensiei cu salariul. Tanczos Barna: Sper să nu existe excepții, trebuie să fie regulă generală

Potrivit declarațiilor vicepremierului Tanczos Barna, proiectul de lege nu se referă la toate pensiile, ci se concentrează asupra pensiilor speciale și militare. Scopul este de a reglementa situația pensionarilor care decid să rămână în activitate după împlinirea vârstei de pensionare și de a clarifica veniturile care pot fi cumulate cu salariul în sectorul public.

Barna a precizat că cei cu pensii speciale care se angajează în sectorul public vor putea primi doar 15% din pensia suplimentară, necontributivă. Această prevedere urmărește să diferențieze pensia de bază contributivă de beneficiile suplimentare acordate anumitor categorii profesionale, evitând astfel suprapunerea veniturilor și eventualele discrepanțe între diferite grupuri.

„Dacă se reangajează în sectorul public, va beneficia de 15% din salariul care nu este pe contributivitate. Acea pensie extra, care se acordă pentru anumite categorii de angajați… intră în această categorie judecătorii, procurorii, militarii, polițiștii, jandarmii și cei din alte structuri similare”, a explicat oficialul.

El a clarificat că măsura nu afectează profesorii și medicii, deoarece aceștia nu primesc pensii speciale. Prin urmare, pentru aceste categorii, nu există restricții privind cumulul pensiei cu salariul.

Vicepremierul a subliniat că regulile sunt diferite pentru cei care aleg să lucreze în privat. Conform proiectului, pensionarii care se angajează în mediul privat pot să-și păstreze pensia integrală, indiferent dacă este de contribuție sau specială, fără nicio reducere. Această diferență reflectă contribuția directă la economie și flexibilitatea pieței muncii.

„Dacă se angajează la privat, poate să-și primească pensia integral și cea de contributivitate, și cea specială… pentru că contribuie la economie. Acolo nu se aplică nicio restricție. Sper să nu existe excepții, trebuie să fie regulă generală”, a subliniat Tanczos Barna, evidențiind principiul clar aplicat în sectorul privat.

Tanczos Barna a menționat că scopul legii este de a crea un echilibru între drepturile pensionarilor și resursele publice disponibile.

„Este o regulă pentru a crea un echilibru și echitate”.

De asemenea, vicepremierul a precizat că persoanele care doresc să continue activitatea la stat după pensionarea anticipată vor beneficia doar de un procent redus din pensia specială:

„Dacă ai capacitatea de a munci mai departe, după ce ai ieșit la pensie anticipată… și vrei să lucrezi la stat, atunci ai o pensie specială, încă o dată cu ghilimelele de rigoare, mai mică, adică beneficiezi de 15%”, a mai spus el.

Proiectul permite angajaților din sectorul public să continue activitatea până la vârsta de 70 de ani, cu acordul angajatorului. Această măsură urmărește menținerea specialiștilor în sistem și asigurarea continuității activității în instituțiile statului.

În același timp, proiectul introduce excepții importante: restricțiile nu se aplică parlamentarilor, judecătorilor CCR, personalului Curții de Conturi și instituțiilor aflate sub controlul Parlamentului, cum ar fi ASF, ANRE, ANCOM sau SRI.

Tanczos Barna a amintit că documentul a fost publicat pe site-ul Ministerului Muncii și urmează să intre în procedura de consultare publică.

„Este propunerea care s-a postat astăzi pe site-ul Ministerului Muncii. Va intra în procedura de dezbatere publică și sper în cel mai scurt timp posibil și în aprobare”, a menționat el, indicând calendarul de implementare al legii.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat în aceeași zi că discuțiile privind eventualele excepții continuă, semnalând că analiza este încă în desfășurare și că poziția finală nu a fost stabilită.

„Discuțiile continuă”, a afirmat Manole, arătând că Guvernul este deschis la ajustări în urma consultării publice.

Proiectul lansat de Guvernul Bolojan clarifică atât categoriile vizate, cât și regulile de aplicare, oferind un cadru legal mai previzibil pentru angajații care se apropie de pensionare. Publicarea documentului pe site-ul Ministerului Muncii marchează debutul procedurii de dezbatere publică, un pas necesar pentru adoptarea ulterioară a noilor reglementări.