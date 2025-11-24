În cadrul intervenției sale la Digi24, vicepremierul Tanczos Barna a explicat că reducerea cheltuielilor din administrația publică, atât la nivel central, cât și local, ar putea reprezenta o soluție pentru asigurarea finanțării unor programe de investiții similare celui derulat prin Anghel Saligny.

Declarațiile sale au venit pe fondul discuțiilor despre nevoia de eficientizare a cheltuielilor statului și analiza ponderii pe care o au salariile bugetarilor în totalul bugetului național. Potrivit vicepremierului, reducerile estimate nu ar presupune neapărat restructurări masive, ci o analiză atentă a modului în care sunt utilizate resursele financiare în prezent.

El a încercat să sublinieze faptul că simpla diminuare procentuală a acestor costuri ar elibera fonduri considerabile, suficiente pentru a susține proiecte importante de dezvoltare locală și regională.

Pentru a ilustra ideea, Barna a oferit un calcul pe care l-a prezentat ca exemplu, insistând asupra dimensiunii cheltuielilor actuale. În acest context, el a afirmat:

„Vă spun doar un exemplu, calcul matematic: dacă am reduce nu cu 10%, cu 8% cheltuieli de personal per ansamblu la nivelul sectorului public am avea toți banii de un program ca Anghel Saligny pentru un an întreg”.

Prin această afirmație, vicepremierul a dorit să atragă atenția asupra faptului că, în opinia sa, statul alocă anual sume foarte mari pentru salarii, iar o reducere moderată ar produce efecte imediate în ceea ce privește disponibilitatea fondurilor pentru investiții.

Tanczos Barna a discutat și despre variațiile care apar de la lună la lună în ceea ce privește cheltuielile de personal, sugerând că aceste oscilații confirmă dimensiunea ridicată a acestor costuri. El a explicat faptul că există perioade ale anului în care sumele cresc sau scad, în funcție de specificul calendarului sau de anumite momente cu impact bugetar punctual.

Vicepremierul a precizat că valoarea acestor cheltuieli lunare este, în mod obișnuit, la un nivel foarte ridicat. În prezentarea sa, el a afirmat:

„Noi avem în general undeva între 14 miliarde de lei cheltuieli de personal lunare plus minus 500 de milioane de lei pentru că și la începutul anului a coborât sub 14, a urcat – când vine perioada Paștelui de exemplu (…) deci există o evoluție”.

Acest interval consistent, a explicat el, nu lasă mult spațiu de manevră în bugetul general al statului și arată de ce măsurile de reducere ar putea produce efecte rapide, dacă sunt aplicate cu atenție și în mod uniform la nivelul administrației.

În plus, vicepremierul a sugerat că analiza lunară a acestor valori poate servi drept argument pentru o strategie mai amplă de optimizare a cheltuielilor publice. În opinia sa, acest tip de informații trebuie privit în contextul presiunilor bugetare tot mai mari și al nevoii de a susține proiecte de investiții fără a apela constant la împrumuturi sau surse externe.

În finalul intervenției, Tanczos Barna a întărit ideea că reducerea cheltuielilor de personal ar putea transforma modul în care sunt finanțate proiectele de infrastructură.

Conform declarațiilor sale, chiar și o reducere de 8% ar putea genera resurse suficiente pentru a acoperi integral necesarul unui program național amplu, precum Anghel Saligny, sau pentru a susține o parte însemnată din investițiile planificate în domeniul transporturilor.

Vicepremierul a afirmat:

„Dacă am reduce cu 8% nu 10% am avea tot programul Anghel Saligny finanțat de acolo sau am avea jumătate din necesarul de finanțare de la transporturi”.

El a subliniat că aceste economii nu ar reprezenta doar o ajustare contabilă, ci ar putea funcționa ca o sursă reală de finanțare, cu aplicabilitate directă în proiecte de modernizare a infrastructurii. În viziunea sa, o astfel de abordare ar demonstra capacitatea statului de a utiliza mai eficient resursele existente și de a crea spațiu bugetar pentru investiții fără a solicita fonduri suplimentare.