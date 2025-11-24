România se află într-o săptămână foarte importantă pentru PNRR. Vicepremierul Tanczos Barna a avertizat că termenul de 28 noiembrie este real, obligatoriu și nu poate fi amânat sau interpretat, așa cum sugerase anterior președintele CSM.

El a explicat că legea pensiilor magistraților, de care depind 230 de milioane de euro din PNRR, va ajunge probabil repede pe circuit, dar că nu se așteaptă la un aviz pozitiv. A spus că au existat discuții între Executiv și magistrați, însă nu s-a ajuns la un acord. Din acest motiv, el se așteaptă ca avizul să fie negativ, dar procedura să continue.

Barna a avertizat că termenul de 28 noiembrie și banii din PNRR sunt în pericol. El a explicat că România este foarte aproape de acest termen și că nu există șanse ca legea să fie publicată la timp în Monitorul Oficial. El a mai spus că, dacă Uniunea Europeană nu vede un angajament clar din partea României, există riscul să se piardă finanțarea.

Barna a contrazis poziția CSM, care spunea că termenul nu există oficial. Vicepremierul a dat asigurări că termenul există, este real și că Ministerul Finanțelor a fost anunțat în mod clar că regula de 28 noiembrie se va aplica strict.

„Cred că legea o să vină repede. Nu mă aștept la un aviz pozitiv. Au fost discuții la nivelul Guvernului, discuții directe între dl. Grindeanu și reprezentanții magistraților, dar lucrurile nu s-au lămurit. Eu mă aștept la un aviz negativ, procedura merge mai departe. Da, e în pericol ziua de 28. De fapt, sunt în pericol cele 230 de milioane de euro. Suntem foarte aproape de acel termen și nu avem nicio șansă ca legea să apară în Monitorul Oficial. Dacă UE nu vede angajamentul ferm, s-ar putea să pierdem finanțarea. Nu doar că există. Ministerul Finanțelor a fost informat inclusiv săptămâna trecută că regula de 28 noiembrie se va aplica cu strictețe. Termenul există, e real”, a precizat vicepremierul, luni seară, la Digi24.

România trebuie să trimită Comisiei Europene mai multe lucruri: avizul CSM pentru legea pensiilor magistraților, asumarea răspunderii Guvernului în Parlament, verificarea constituțională și publicarea legii în Monitorul Oficial.

Președintele Nicușor Dan spusese recent că există o oarecare flexibilitate, însă Barna a explicat că Bruxellesul a transmis clar că acest termen este obligatoriu. CSM a convocat adunările generale ale instanțelor și parchetelor pe 24–25 noiembrie, iar după centralizarea punctelor de vedere, Plenul CSM va da avizul final.

Premierul Ilie Bolojan declarase recent că Executivul intenționează să își asume răspunderea joi sau vineri, dacă avizul CSM va fi pozitiv. Totuși, dacă avizul va fi negativ – scenariu anticipat chiar de Barna – Executivul va merge înainte oricum, pentru că PNRR nu permite amânări. Pierderea banilor nu ar fi doar o „tăietură contabilă”, ci ar însemna întârzierea a sute de proiecte locale, blocaje pe investiții și un semnal grav pentru următoarele tranșe PNRR.

Barna a avertizat că în spatele acestor bani sunt mii de proiecte și că fondurile ar fi trebuit să intre deja în buget.