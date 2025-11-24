Cătălin Dan, director pentru relaţii externe al Camerei de Comerţ şi Industrie a României (CCIR), a spus că relaţia României cu Republica Moldova este strategică și că evoluţia comerţului dintre cele două ţări confirmă acest lucru. El a menționat că schimburile comerciale s-au dublat în ultimii zece ani și au ajuns la 3,3 miliarde de euro în 2024.

Potrivit spuselor sale, cifrele pentru iulie 2025 arată o tendinţă pozitivă, iar schimburile de servicii au crescut și ele, ajungând aproape de 500 de milioane de euro în 2023, cu creşteri atât la exporturi, cât și la importuri. El a precizat că tot mai mulţi investitori din Moldova sunt prezenţi în România, ceea ce arată aprofundarea relaţiilor dintre cele două ţări.

Conform datelor oficiale, în septembrie 2025 erau în România 8.070 de companii cu capital moldovenesc, cu un capital social total de 100,34 milioane de euro, a mai spus Dan.

„Din punct de vedere economic, relaţia României cu Republica Moldova este una strategică, iar evoluţia schimburilor comerciale certifică acest lucru. Schimburile comerciale s-au dublat în ultimii 10 ani, ajungând la 3,3 miliarde de euro în 2024, iar cifrele pentru luna iulie 2025 sunt încurajatoare. Volumul schimburilor de servicii a urmat de asemenea o tendinţă ascendentă, ajungând la aproape 500 de milioane de euro în 2023, cu evoluţii pozitive atât pe segmentul exportului, cât şi al importurilor. Un indicator relevant al aprofundării relaţiilor bilaterale îl constituie prezenţa tot mai semnificativă a investitorilor moldoveni în România”, a declarat Cătălin Dan în cadrul „Forumului de Afaceri România-Republica Moldova”.

Natalia Calenic, vicepreşedintele CCIR, a subliniat că piaţa românească este foarte importantă pentru antreprenorii moldoveni. Ea a spus că România este principala piaţă de desfacere pentru produsele din Republica Moldova și că țara noastră se află în topul țărilor UE pentru produsele autohtone.

Calenic a explicat că acest succes se datorează și eforturilor Camerelor de Comerţ din ambele ţări, care au organizat de-a lungul anilor numeroase evenimente, forumuri de afaceri și expoziţii pentru a facilita cooperarea între firme. Ea a menționat că consumatorii din România preferă produsele moldovenești și că, după fiecare expoziţie, apar rezultate bune: sunt semnate contracte, se încheie parteneriate și se deschid magazine în oraşele din România.

„România este principală piaţă de desfacere pentru produsele noastre. România este în top din ţările Uniunii Europene pentru produsele noastre autohtone şi vreau să cred că aceasta se datorează inclusiv eforturilor noastre, a Camerelor de Comerţ şi Industrie din ambele ţări. De-a lungul anilor, noi am organizat multiple evenimente şi forumuri de afaceri şi expoziţii care facilitează cooperarea între agenţii economici din ambele ţări. Consumatorii din România preferă produsele noastre autohtone din Moldova şi după fiecare expoziţie avem rezultate frumoase. Avem contracte semnate, parteneriate, avem magazine deschise cu produsele noastre în oraşele din România”, a precizat Calenic.

Pe 24 noiembrie, CCIR, împreună cu Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova, a organizat Forumul de Afaceri România–Republica Moldova. Evenimentul a făcut parte din Programul „Republica Moldova–România” pentru dezvoltarea competenţelor managerilor, aflat la a treia ediţie.

Delegaţia moldovenească a fost formată din aproximativ 20 de antreprenori care activează în agricultură, industria alimentară, viticultură, producţia de mobilier și servicii de consultanţă.