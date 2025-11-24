Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică din Republica Moldova a publicat tarifele pentru ziua de marți, iar valorile anunțate marchează o ușoară scădere a prețurilor la pompă. Benzina va costa 23,37 lei moldovenești pe litru, echivalentul a 6,10 lei în România.

Motorina va ajunge la 21,17 lei moldovenești, adică 5,52 lei în moneda românească. Aceste modificări reprezintă o reducere de 2 bani pentru benzină și 4 bani pentru motorină. Este prima ieftinire după o perioadă în care prețurile au urcat constant, creșteri asociate sancțiunilor impuse companiei Lukoil, potrivit tv8.md.

Regimul de taxare din Republica Moldova continuă să fie un element care diferențiază piața locală de cele din statele membre UE. Absența accizelor impuse la nivel european, precum și statutul special al operatorilor locali contribuie la menținerea unor prețuri considerabil mai reduse față de România.

În România, prețurile sunt semnificativ mai mari decât cele din Republica Moldova. Litrul de motorină a depășit în unele benzinării pragul de 8 lei, iar benzina a ajuns la 7,60 lei. În medie, prețurile au avansat cu 3,3% în comparație cu luna trecută.

România se poziționează astfel a doua cea mai scumpă piață de carburanți din regiune, excluzând Ucraina, potrivit datelor Comisiei Europene și surselor din presa Serbiei și Republicii Moldova.

Această diferență este influențată în mare parte de nivelul accizelor și al taxelor aplicate. În România, între 50% și 60% din prețul final plătit la pompă este reprezentat de taxe și TVA.

Acciza la motorină este printre cele mai ridicate din regiune, depășind cu mult pragurile minime stabilite la nivel european. Regimul fiscal strict este principalul factor care menține prețurile la niveluri superioare celor din țările vecine.

Statutul Republicii Moldova de stat non-UE permite aplicarea unui regim fiscal diferit, care include taxe mai reduse și lipsa unor obligații comune impuse în spațiul comunitar. Acest lucru generează o plasare constantă a Moldovei în zona inferioară a prețurilor regionale.

La polul opus, Serbia înregistrează unele dintre cele mai ridicate prețuri la carburanți. Aici, costurile mari sunt influențate de strategia fiscală a statului și de faptul că țara importă integral țițeiul folosit în rafinare. Serbia dispune de o singură rafinărie, ceea ce pune presiune suplimentară asupra prețurilor la pompă.

România se află între aceste două extreme, dar prețurile actuale o plasează într-o zonă superioară comparativ cu alte țări din regiune. Această poziționare are efecte asupra sectorului transporturilor și asupra competitivității industriei locale, unde costurile cu combustibilul reprezintă o componentă esențială în structura cheltuielilor.