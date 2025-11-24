Marcel Ciolacu afirmă că România nu poate avea o dezvoltare reală fără introducerea impozitării progresive. El spune că recomandările privind acest tip de impozitare vin din partea unor instituții internaționale importante.

Ciolacu consideră că o țară de dimensiunea României are nevoie de un sistem de taxare care să aducă mai multă echitate socială. În opinia sa, impozitarea progresivă ar contribui la reducerea dezechilibrelor și la fundamentarea unei dezvoltări durabile.

„Faptul că ne încăpățânăm în continuu să nu introducem impozitarea progresivă … lucruri pe care le spun toți: Banca Mondială, FMI, oricine, din America, din Europa. Oameni buni, la cât de mare e România, la câtă populație e în România, nu se poate dezvolta o țară decât cu impozitarea progresivă. Acea impozitare progresivă aduce echitate într-o societate”, a afirmat Ciolacu în cadrul emisiunii „Un podcast liber”.

Liderul PSD a comentat și propunerile de taxare suplimentară pentru autovehiculele vechi. El spune că astfel de măsuri nu țin cont de situația celor care nu își permit mașini noi.

Ciolacu a explicat că mulți oameni au cumpărat mașini Euro 3 pentru că doar acelea se încadrau în posibilitățile lor financiare. El spune că taxele ridicate ar crea presiuni excesive și ar afecta fără justificare familiile cu venituri mici.

„Oamenii și-au luat Euro 3, au dat 5.000 de euro pe mașină, că atât și-au permis. Dacă tu îi pui taxe de 2.000 de euro, o să vândă acea mașină. Dar tu ce perspectivă i-ai creat … Acum, mașina nu e un lux. Mașina e ceva banal”, a precizat el.

Ciolacu a criticat și diferențele dintre taxarea mașinilor electrice scumpe și taxarea vehiculelor vechi, spunând că acest lucru nu asigură echitate socială.

„Adică ai o mașină de 200.000 de euro, Tesla … acolo nu se cresc impozitele pentru că este bio. Nu poluează. Și îl lași cu o impozitare foarte redusă, iar cel care are Euro 3 face o impozitare de 10 ori mai mare. Unde e echitatea socială? Ce perspectivă i-am creat eu?”, a declarat Ciolacu.

Ciolacu a comentat informațiile despre eventuale concedieri la Dacia și a spus că Ministerul Economiei ar trebui să intervină rapid atunci când apar astfel de situații.

El afirmă că statul poate sprijini industria auto prin programe care să încurajeze trecerea de la mașini vechi la vehicule mai puțin poluante, având în vedere că România are doi mari producători locali. Ciolacu spune că o astfel de abordare poate sprijini modernizarea parcului auto și poate susține industria națională.

„Ministrul Economiei în secunda doi trebuia să urce în mașină, să se ducă la Dacia să vadă despre ce e vorba. Cu ce programe putem veni noi să încurajăm ca cei cu Euro 3, fiindcă ținem și cu mediul, e normal … românii să schimbe, fiindcă avem doi producători mari. Avem Renault și Fordul în România. Și o să încurajezi industria, dacă vrei să vezi întregul circuit”, a spus el.

Fostul premier a vorbit și despre jalonul PNRR legat de pensiile speciale. El spune că acesta fusese deja închis, dar a fost redeschis și că actuala abordare riscă să ducă la pierderea unor sume importante de bani europeni.

„Jalonul (n.r. PNRR) era închis, dar e adevărat pe o perioadă mai lungă. Se dorește o nouă abordare cu riscurile de a nu încasa sute de milioane. Eu am ales calea negocierii cu ambele părți, am anulat un acord și cu comisia și cu magistrații. Atât s-a putut în acel moment. Nu aveam riscul de a pierde sute de milioane de euro. S-a dorit o altă abordare”, a spus Ciolacu.

Ciolacu afirmă că a ales calea negocierii tocmai pentru a evita astfel de riscuri. El spune că tema pensiilor speciale a fost transformată într-o temă electorală, deși problemele reale țin de limitele pensiilor și vârsta de pensionare.

Ciolacu spune că nu consideră corect ca anumite categorii să se poată pensiona la vârste de 45–50 de ani, mai ales în domenii în care experiența profesională este esențială. El menționează că pensiile nu pot depăși salariile și că acest aspect fusese deja reglementat.

„Care este procentul? Ai 85, ai 70, ai 60. Asta e altă discuție. În schimb, ce nu văd eu corect, este posibilitatea să te pensionezi la 50 de ani. la 45 de ani, la 47 de ani. Totuși, la acea vârstă ești în maturitate profesională. Mai ales în zona magistraturii. Omule, mergi și te pensionezi, ca și toată lumea, la 65 de ani. Chiar dacă ai o pensie mai mare. Și atunci, aici a fost o greșeală fantastică. Aceste legi au făcut în 30 de ani toată clasa (n.r. clasa politică).”

Liderul PSD afirmă că unele teme sunt scoase din sondaje și folosite strict pentru a crea imaginea unor salvatori politici. El spune că pensiile speciale sunt un exemplu de temă parazitară, folosită pentru a genera tensiuni sociale.

El a comentat și perspectiva partidelor populiste, afirmând că promisiuni precum ieftinirea carburanților sau rezolvarea rapidă a problemelor structurale nu reflectă realitatea economică. Ciolacu spune că astfel de promisiuni ignoră costurile și distorsionează dezbaterea publică.

„Să nu credeți că dacă AUR ar fi la guvernare, va schimba lumea în trei zile. Că ne-ar da cineva benzina cu un leu. Între timp motorina este opt lei. Sau că pe timpul meu era motorină opt lei și inflație de zece la sută. Cred că din Palatul Victoria până acasă nu îndrăzneam niciodată să plec pe jos”, a spus Ciolacu.

Ciolacu atrage atenția că astfel de subiecte creează falii greu de reparat și că noțiunea de „reformă” a ajuns să fie confundată aproape exclusiv cu concedierile colective.