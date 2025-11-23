Ministrul Muncii, Florin Manole, a recunoscut că situația pensiilor este dificilă, subliniind că planul Guvernului Bolojan prevede înghețarea acestora. El a explicat că, până acum, PSD obișnuise pensionarii cu creșteri regulate, însă contextul actual nu permite acest lucru, exprimându-și pesimismul privind perspectivele imediate.

„Pentru anul viitor sunt foarte pesimist.”, a spus ministrul.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a subliniat că, în lipsa majorărilor de pensii în 2025, este esențial să continue măsurile compensatorii. El a amintit de schema aplicată în acest an pentru pensionarii cu venituri reduse, constând în 800 de lei acordați în două tranșe, și a explicat că, deși nu echivalează cu o majorare, aceste compensații servesc drept remediu pentru inegalitățile existente.

„Cei 800 de lei dați în două tranșe pentru pensionarii cu cele mai modeste venituri – 400 s-au dat, 400 urmează să se dea odată cu pensia din decembrie. Știu că nu e același lucru, e o mare diferență, dar a fost un mod de a compensa o nedreptate.”, a spus acesta.

Florin Manole recunoaște restanțele legate de Mica Recalculare.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a admis că o problemă rămasă nerezolvată de stat se referă la Mica Recalculare a pensiilor. Totuși, el a precizat că restanțele s-au redus semnificativ față de începutul mandatului, subliniind meritele angajaților din casele de pensii, care gestionează situația eficient, în ciuda volumului de muncă.

Declarația vine în contextul scandalului legat de recalcularea pensiilor, când mii de pensionari, în special din sectorul bugetar, au primit sume mai mici din cauza documentelor incomplete sau eronate.

„Restanțele sunt mult mai mici decât la începutul mandatului și nu spun asta ca și cum mi-aș asuma vreun merit. Este meritul celor care lucrează în casele de pensii, peste tot în țară — case care, apropo, nu sunt suprapopulate.”, a declarat Manole.

Ministrul a fost ferm în răspunsul său privind posibilitatea reducerii pragului de 3.000 de lei, precizând că o astfel de măsură ar afecta direct pensionarii cu venituri mici.

„Răspunsul este nu. Nu știu cine și de ce și-ar dori asta, dar PSD nu e de acord cu o asemenea opinie și nici nu există, acum când vorbim, vreo inițiativă în procedura guvernamentală. În rezumat: nu.”, a spus el.

Ministrul a explicat că opoziția față de plafonul de 3.000 de lei a fost limitată politic, deoarece guvernul este acum într-o coaliție cu alte trei partide. Totodată, a subliniat ferm că o taxare a pensiilor sub această sumă este de neacceptat și nu se va întâmpla.

„Am făcut tot ce am putut ca să ne opunem acelui prag. Dar nu mai suntem un partid de 40–50%. Suntem într-o coaliție cu încă trei partide de dreapta. O propunere de taxare a pensiilor sub 3.000 de lei este dincolo de orice limită. Sunt convins că nu va exista așa ceva.”, a încheiat el.