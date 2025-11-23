Ministrul Florin Manole a spus că varianta ideală este ca toate pensiile să fie primite pe card. El a afirmat că o astfel de schimbare ar trebui să fie rezultatul unor facilități oferite pensionarilor, iar alegerea ar trebui să rămână la latitudinea fiecărei persoane.

Ministrul a arătat că discuția se desfășoară în contextul nevoii de economie la nivel bugetar și că soluțiile trebuie căutate în alte zone decât în tăieri salariale sau concedieri. El a spus că preferă orice variantă care nu obligă pe nimeni, pentru că trebuie respectat dreptul la alegere.

„Este o alegere eventuală în urma unor facilități pe care să le primească acești oameni. Discuția trebuie făcută însă în contextul mai amplu al nevoii de economie și trebuie să ne uităm oriunde altundeva decât în zona tăierii salariilor și a concedierilor. Prefer să gândim orice soluție alternativă fără a obliga pe nimeni, pentru că trebuie să respectăm dreptul oamenilor de a alege” a declarat ministrul Muncii.

Manole a explicat că evoluția către plata pe card este una naturală. El a menționat că dacă jumătate dintre pensii sunt plătite deja în numerar, acest lucru arată o schimbare firească în rândul generațiilor actuale de pensionari. Ministrul a spus că pensionarii de astăzi sunt diferiți de cei din anii ’90, iar nivelul de bancabilitate este altul, motiv pentru care procesul ar trebui accelerat.

„Dacă astăzi am ajuns la 50% de plăți cash, este o evoluție naturală pe care nu am determinat-o nici eu, nici altcineva. Pensionarii de astăzi sunt diferiți de cei din anii ’90 și bancabilitatea este alta. Trebuie să accelerăm acest proces.”

În discuția despre scoaterea imediată a banilor de pe card, Manole a spus că decizia aparține pensionarilor. El a subliniat însă că beneficiile pentru stat sunt clare. Ministrul a dat exemplul comisioanelor: jumătate dintre pensiile plătite pe card au generat până în septembrie o cheltuială de 6 milioane de lei, în timp ce plățile prin Poștă au costat 60 de milioane de lei, de zece ori mai mult. El a spus că economia anuală ar putea ajunge la 90–100 de milioane de lei, o sumă considerată consistentă.

„Dacă jumătate dintre pensii plătite pe card au generat până în septembrie 6 milioane de lei, comisioanele plătite la Poștă sunt 60 de milioane, de zece ori mai mari. Economia într-un an poate ajunge la 90–100 milioane de lei, o sumă consistentă.”

Manole a explicat că o astfel de reducere a cheltuielilor este preferabilă tăierii salariilor. El a spus că inflația deja afectează puterea de cumpărare și că anul viitor va exista din nou inflație, chiar dacă nu la nivelul celui actual. În opinia sa, este normal ca procesul de eficientizare să continue fără a se ajunge la diminuări salariale. El a amintit că Partidul Social Democrat nu a aplicat niciodată tăieri de salarii.

Ministrul a precizat că instituția pe care o conduce a reușit să reducă cheltuielile salariale cu 6,7% fără a afecta salariile angajaților. El a explicat că acest lucru a fost posibil prin reorganizarea posturilor vacante. La nivel macro, el a spus că economiile fără reduceri salariale trebuie realizate din zone precum comisioanele plătite Poștei.

Manole a mai arătat că jumătate dintre pensionari au trecut deja pe card în mod natural. El a spus că propunerea sa este doar de a eficientiza și accelera acest proces. Ministrul a insistat că nu este vorba despre o tăiere și că folosirea cardurilor nu ar trebui privită ca o idee exotică sau progresistă. El a afirmat că acestea reprezintă doar un instrument administrativ, nu o formă de ideologie.