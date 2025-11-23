Recalcularea pensiei pentru limită de vârstă este procedura prin care un pensionar poate cere revizuirea cuantumului pensiei dacă există perioade de activitate care nu au fost valorificate sau dacă au apărut contribuții suplimentare după pensionare.

Procesul se desfășoară la Casa Județeană de Pensii din județul de domiciliu și poate fi inițiat oricând pensionarul consideră că are drepturi neincluse în calcul.

Pensia pentru limită de vârstă se acordă persoanelor care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege privind vârsta standard și stagiul minim de cotizare. Vârsta standard este de 65 de ani pentru bărbați și femei, iar stagiul minim este de 15 ani.

Stagiul complet de cotizare este de 35 de ani. Persoanele care îndeplinesc aceste condiții pot alege fie trecerea la pensie, fie continuarea activității până la 70 de ani, cu acordul angajatorului.

Recalcularea poate fi solicitată în două situații principale. Prima este adăugarea stagiilor de cotizare sau a veniturilor neincluse la stabilirea pensiei inițiale. A doua este depunerea unor declarații rectificative care modifică veniturile sau perioadele de cotizare utilizate la calculul inițial.

Pentru stagiul realizat după pensionare, recalcularea se poate face o singură dată pe an, iar noile drepturi se aplică din luna următoare depunerii cererii.

Pentru recalculare, pensionarul trebuie să depună o cerere tip, copia actului de identitate și documente care atestă perioadele de muncă sau contribuțiile suplimentare. Aceste documente sunt necesare doar atunci când informațiile nu se regăsesc în baza de date a Casei de Pensii.

Potrivit Cristianei Dumitrescu, director executiv al Casei de Pensii a Municipiului București, adeverințele eliberate de angajatori sunt cerute doar pentru perioadele de muncă anterioare anului 2001, atunci când veniturile nu sunt menționate în carnetul de muncă.

Aceleași adeverințe sunt necesare și dacă, înainte de aprilie 2001, au fost acordate prime sau bonusuri care nu apar în documentele de bază.

După 2001, toate datele privind veniturile și contribuțiile sunt transmise electronic de angajatori și sunt înregistrate în sistemul informatic gestionat de Casa Națională de Pensii. Aceste informații sunt preluate automat la stabilirea drepturilor, fără a mai fi nevoie de adeverințe suplimentare din partea foștilor angajatori.

„Adeverințele eliberate de angajatori sunt solicitate la Casa de Pensii doar pentru perioadele de muncă anterioare anului 2001, în situațiile în care veniturile realizate nu sunt menționate în carnetul de muncă. Până la acel moment, toate veniturile ar fi trebuit consemnate în acest document. De asemenea, adeverințele sunt necesare dacă, până în luna aprilie 2001, au fost acordate venituri suplimentare – cum ar fi prime, bonusuri sau alte tipuri de recompense – care nu se regăsesc în carnetul de muncă. În aceste cazuri, documentele justificative trebuie depuse la dosarul de pensionare. După anul 2001, însă, situația s-a schimbat: toate datele privind veniturile și contribuțiile sunt transmise electronic de către angajatori și sunt disponibile în sistemul informatic al Casei de Pensii. Astfel, informațiile se importă automat, fără ca persoanele asigurate să mai fie nevoite să depună adeverințe suplimentare.”, a explicat, pentru Digi24.ro, Cristiana Dumitrescu.

Documentele necesare pentru recalculare se depun la Casa Județeană de Pensii. Structura stagiului de cotizare rămâne aceeași: stagiul contributiv, perioadele asimilate și perioadele necontributive recunoscute prin lege.

Stagiul contributiv reprezintă intervalele pentru care au fost plătite contribuții, inclusiv cele din contractele de asigurare socială. Stagiul complet este perioada necesară pentru reducerea vârstei standard de pensionare, iar stagiul minim este pragul care permite obținerea pensiei pentru limită de vârstă.

Perioadele asimilate includ intervale în care nu s-au plătit contribuții, dar care sunt considerate echivalente stagiului și se valorifică dacă persoana a fost asigurată în sistemul public.