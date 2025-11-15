Românii care au muncit mulți ani în meserii grele, cum sunt mineritul, metalurgia sau construcțiile, pot ieși mai devreme la pensie, fără să fie penalizați.

Noua lege a pensiilor permite pensionarea anticipată pentru cei care au lucrat suficient timp și au avut joburi grele sau cu risc ridicat. Aceasta se aplică în domenii precum: minerit, metalurgie, construcții, industria de armament, producerea de energie electrică sau transporturi feroviare.

În aceste meserii, vârsta de pensionare poate fi redusă în funcție de cât timp s-a lucrat în condiții grele sau speciale. De exemplu:

minerii care au lucrat cel puțin jumătate din carieră în subteran;

personalul navigant din aviația civilă;

angajații din termocentrale pe bază de cărbune;

lucrătorii care se ocupă direct cu exploatarea și prelucrarea materiilor nucleare.

Reduceri similare se aplică și celor care lucrează în construcția de nave, turnătorii, forje grele sau activități artistice. Legea oferă avantaje și altor categorii: femeile care au crescut sau adoptat copii, persoanele cu handicap, nevăzătorii cu deficiență gravă. Aceștia pot ieși mai devreme la pensie, în funcție de cât timp au lucrat sau de gradul handicapului.

Un alt lucru important este că perioadele în care nu s-a plătit contribuție la pensie sunt totuși recunoscute. Ele nu înlocuiesc anii în care ai cotizat, dar se adaugă la vechimea totală când se calculează dreptul la pensie.

Potrivit Casei de Pensii din București, românii care au muncit 35 de ani și mai au încă 5 ani suplimentari, fie că au fost cu contribuție sau fără, pot ieși la pensie cu până la 5 ani mai devreme decât vârsta normală, fără penalizări.

Vă reamintim că vârsta standard de pensionare în 2025 este de 63 de ani pentru femei și 65 de ani pentru bărbați, cu un stagiu complet de cotizare de 35 de ani pentru ambele sexe. Vârsta standard pentru femei este atinsă prin creștere graduală, conform eșalonării prevăzute în anexele legii, ajungând la 63 de ani în 2025. Stagiul minim de cotizare este de 15 ani, atât pentru bărbați, cât și pentru femei.