La Iași, Mihai Decuseară este unul dintre puținii sobari care mai practică această meserie. El lucrează de peste 30 de ani și a învățat meseria de la tatăl său.

El spune că, oricât de frumoasă sau scumpă ar fi o sobă, eficiența ei depinde de felul în care este întreținută. El recomandă să se curețe periodic soba, mai ales zona unde arde focul și canalele de fum. Dacă soba este folosită zilnic, o verificare la câteva săptămâni este ideală.

El explică că și coșul de fum trebuie curățat regulat: cel puțin de două ori pe an, iar pentru cei care fac focul zilnic – chiar de trei ori. Curățarea regulată previne blocajele și incendiile cauzate de gudron. Semne că soba nu mai funcționează corect sunt tirajul slăbit, geamul care se înnegrește repede, mirosul persistent de fum sau soba care se încălzește prea tare.

Mihai Decuseară avertizează că, dacă apare fum pe la îmbinări, înseamnă că scapă gaze fierbinți și atunci e nevoie de un specialist. Cea mai gravă problemă este aprinderea gudronului din coș, care e ca un mic incendiu în horn. Acest fenomen apare din cauza lemnelor umede sau a curățării neglijate. În aceste cazuri, focul trebuie stins imediat, coșul izolat, iar apoi reparat și consolidat corect.

Dacă soba se încălzește mai greu sau se răcește repede, dacă trebuie mai mult lemn pentru același rezultat sau rămâne cenușă neagră, înseamnă că focul nu mai arde complet. De obicei, cauza este depunerea de funingine în canale sau tirajul slab. Mihai concluzionează că o sobă curată consumă mai puțin lemn și dă mai multă căldură.

Decuseară spune că mulți fac focul greșit, aprinzând lemnele de jos în sus. Corect este de sus în jos, pentru că focul arde mai curat, tirajul pornește mai repede și se depune mai puțin fum.

El avertizează că alte greșeli frecvente sunt folosirea lemnului lăcuit, curățarea sobei cu obiecte metalice ascuțite sau aspirarea cenușii încă fierbinți. Toate acestea pot strica soba sau provoca incendii.

Decuseară explică că, pentru o sobă curată și eficientă, lemnele uscate sunt esențiale. Lemnul umed produce fum, gudron și murdărește soba. Din când în când, e recomandat un foc mai puternic, care arde depunerile ușoare. El dezvăluie și un truc simplu: geamul sobei se curăță foarte bine cu o lavetă umezită în cenușă fină, fără chimicale.

Sobele bine întreținute, etanșe și corect construite pot reduce consumul de lemne cu până la 30%. Decuseară atrage atenția că o ușă care nu mai închide bine duce la pierdere de căldură și bani. Recomandă să se facă focuri bune, care încălzesc masa sobei, nu focuri mici ținute continuu, și să se folosească aerul de admisie din exterior dacă soba permite.

Pentru un foc echilibrat, el sugerează amestecul de lemn tare – fag, carpen, stejar – cu lemn moale, precum molid sau plop. Lemnul tare menține jarul mult timp, iar cel moale ajută la aprindere. Lemnele trebuie tăiate și uscate cel puțin un an, într-un loc aerisit.