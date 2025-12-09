Germania intră într-o nouă fază dură a reformei energetice, iar una dintre cele mai afectate metode tradiționale de încălzire este focul pe lemne. Considerată multă vreme o soluție „prietenoasă cu mediul”, această variantă ajunge acum sub lupa autorităților, fiind vizată de reguli tot mai stricte care vor schimba complet modul în care milioane de gospodării își produc căldura.

Începând cu anul 2026, proprietarii de sobe, șeminee sau centrale pe lemn vor fi nevoiți să respecte simultan două pachete legislative majore: noua Lege a energiei clădirilor, care impune utilizarea de minimum 65% surse regenerabile pentru orice sistem nou de încălzire, și reglementările privind reducerea drastică a emisiilor poluante. Combinația dintre cele două seturi de norme anunță o eliminare treptată a încălzirii clasice cu lemn din peisajul urban german.

De la 30 iunie 2026, în toate localitățile cu peste 100.000 de locuitori va deveni obligatoriu ca orice instalație nouă să funcționeze majoritar pe energie regenerabilă. Aproape 80 de orașe intră sub incidența acestei reguli. Pentru așezările mai mici, perioada de tranziție va fi ceva mai lungă, cu aplicare completă din 2028, însă direcția rămâne aceeași: încălzirea pe bază de combustibili solizi este tot mai descurajată.

Oficial, autoritățile vorbesc despre neutralitate tehnologică, deoarece biomasa nu este interzisă ca principiu. În practică, criteriile suplimentare privind emisiile vor exclude mare parte dintre instalațiile existente. Multe sobe tradiționale nu mai corespund standardelor și nu pot fi instalate în forma lor actuală.

Din 1 ianuarie 2026 intră în vigoare versiunea strictă a Ordinului federal pentru protecția aerului, care lovește direct în echipamentele mai vechi: sobe construite înainte de 1995, șeminee fără uși etanșe sau centrale fără certificări privind testarea emisiilor.

Toate sistemele puse în funcțiune înainte de 2015 trebuie să respecte nivelul maxim admis de poluare stabilit de standardele naționale. Cele care nu se conformează vor fi obligate să fie modernizate până în 2027. În regiunile deja afectate de smog sau niveluri ridicate de particule fine, anumite modele vor fi interzise complet, indiferent de eventualele adaptări.

Lovitura finală vine odată cu termenul limită impus pentru toate instalațiile rămase în funcțiune. În majoritatea cazurilor, sobe și sisteme de încălzire pe lemne vor putea fi utilizate doar până în 2045. După această dată, fie vor trebui înlocuite complet, fie readuse la zi prin modernizări radicale care să elimine aproape în totalitate emisiile.

Potrivit Agenției Federale de Mediu, arderea lemnului este una dintre principalele surse de particule fine în aerul urban. În timpul iernii, acest tip de încălzire poate ajunge să genereze până la un sfert din poluarea cu praf fin în marile orașe, cu efecte directe asupra sănătății populației. Din acest motiv, autoritățile invocă protecția sănătății publice ca argument central pentru noile măsuri.

Guvernul federal leagă restricțiile de obiectivul strategic de a atinge neutralitatea climatică până în 2045. În viziunea executivului, toate clădirile ar trebui să fie încălzite fără emisii sau să fie racordate la sisteme centralizate ecologice. Deși există tehnologii moderne pe peleți sau pe bază de gazeificare a lemnului care pot respecta cerințele, problema este amploarea parcului de instalații vechi.

Pentru milioane de familii, adaptarea nu este deloc ușoară. Modernizarea sau înlocuirea completă a sistemului de încălzire presupune investiții de ordinul miilor sau chiar zecilor de mii de euro — o povară considerabilă într-o perioadă marcată deja de costuri crescute ale energiei.

Tranziția „verde” riscă astfel să devină, pentru mulți germani, o provocare financiară serioasă.