Multe dintre sistemele actuale de încălzire sunt vechi, iar situația este vizibilă în special în Germania, unde numeroase instalații au peste două decenii de funcționare, unele depășind chiar 25 de ani. Legislația prevede că un cazan cu temperatură constantă pe gaz sau motorină poate funcționa cel mult 30 de ani, iar după depășirea acestui termen utilizarea devine ilegală, indiferent de starea tehnică a echipamentului.

Potrivit directorului general al Companiei Termoenergetica, Adrian Teodorescu, măsurile privind renunțarea la centralele de apartament sunt parte din obligațiile europene și urmează să fie implementate și în România. Normele europene au în vedere restricționarea montării de centrale individuale noi, iar statele membre trebuie să stabilească un calendar și o modalitate concretă de transpunere în legislația națională. În opinia sa, statele trebuie să pună la dispoziția populației alternative clare și sustenabile, altfel interzicerea centralelor poate deveni o măsură considerată abuzivă.

Reglementările includ și mecanisme de control. În Germania, autoritățile au anunțat verificări realizate de coșari autorizați, care pot stabili vârsta tehnică a instalațiilor în funcție de documentația existentă. Nerespectarea legislației poate atrage amenzi de până la 50.000 de euro. Un element esențial pentru stabilirea obligativității înlocuirii îl reprezintă anul montării; de exemplu, o centrală instalată în anul 1995 trebuie înlocuită până cel târziu în 2025.

„În primul rând că discutăm de centrale care urmează a fi puse în funcțiune. Normativul european vizează interzicerea montării de centrale individuale. Este doar o chestiune de calendar și de modalitate prin care vom transpune obligațiile europene în legislația română. Este inevitabil”, a spus Adrian Teodorescu, director general al Companiei Termoenergetica.

Noile reglementări impun, de asemenea, obligativitatea folosirii în clădirile noi a unor sisteme de încălzire care ating un procent de cel puțin 65% energie regenerabilă. În această categorie sunt incluse pompe de căldură, centrale pe peleți, sisteme solare termice sau racorduri la rețelele de termoficare. Pentru localitățile cu peste 100.000 de locuitori, planurile pentru dezvoltarea sau modernizarea rețelelor termice trebuie finalizate până la 30 iunie 2026, iar restul localităților au ca termen data de 30 iunie 2028. Până la publicarea acestor planuri, proprietarii își pot folosi în continuare centralele existente sau le pot înlocui.

Uniunea Europeană a solicitat înlocuirea treptată a tehnologiilor considerate ineficiente din punct de vedere energetic în procesul de încălzire sau răcire. Un exemplu este eliminarea sobelor pe lemne, care ar urma să fie înlocuite treptat, până în anul 2050, cu pompe de căldură. Aceste sisteme folosesc energia disponibilă în mod natural în mediul înconjurător, fie că este vorba despre aerul exterior, apele de suprafață sau de canalizare, fie despre resurse geotermale, și nu funcționează pe baza arderii combustibililor fosili.

Pentru România, obiectivele stabilesc creșterea ponderii surselor regenerabile la peste 32% până în 2030 și la aproape 35% până în 2050. În perspectiva europeană, centralele pe gaz și cărbune urmează să fie eliminate, iar proprietarii vor trebui să se orienteze către alternative. În orașele unde există sisteme centralizate de încălzire, una dintre soluții poate fi branșarea la rețeaua publică, iar în alte cazuri poate fi necesară investiția în echipamente care se încadrează în noile cerințe. În prezent, în România, aproximativ o locuință din trei este încălzită cu gaz natural prin centrale individuale.

Pe lângă schimbările impuse la nivel european, există și reglementări interne referitoare la siguranță. Proprietarii de centrale termice, fie că locuiesc la bloc sau la casă, sunt obligați să efectueze verificări tehnice periodice. Specialiștii trebuie să controleze componente precum pompa, instalația de încălzire și schimbătorul de căldură. Nerespectarea acestor obligații poate atrage sancțiuni semnificative și poate pune în pericol siguranța locatarilor. Revizia și verificarea sunt proceduri diferite, dar ambele sunt esențiale pentru funcționarea în condiții de siguranță a centralelor.

Mai multe țări europene, inclusiv Germania, au introdus sau urmează să introducă reguli stricte privind utilizarea centralelor vechi pe gaz. Totodată, noile clădiri vor fi echipate cu sisteme de încălzire care folosesc energie regenerabilă, în conformitate cu direcția stabilită la nivelul Uniunii Europene.