Aproape o treime dintre sistemele de încălzire din Germania au peste două decenii de funcționare, iar multe depășesc chiar 25 de ani. Legislația stabilește că un cazan cu temperatură constantă pe gaz sau motorină poate fi folosit cel mult 30 de ani.

După acest termen, funcționarea devine ilegală, indiferent dacă instalația încă mai poate produce căldură. Anul montării este elementul decisiv, iar o centrală instalată în 1995 trebuie înlocuită cel târziu în 2025.

Există și excepții, cum ar fi cazanele moderne în regim de joasă temperatură sau condensare, instalațiile foarte mici sau foarte mari și sistemele hibride în care partea regenerabilă acoperă cea mai mare parte din necesar.

Autoritățile verifică respectarea regulilor prin intermediul coșarilor autorizați, care pot stabili vârsta tehnică a centralei pe baza documentației. Amenzile pentru nerespectarea legislației pot ajunge până la 50.000 de euro, potrivit Ziarul Românesc.

De la 1 ianuarie 2024, toate clădirile noi vor utiliza doar sisteme de încălzire care ating un procent de cel puțin 65% energie regenerabilă. Acestea pot fi pompe de căldură, centrale pe peleți, sisteme solare termice sau racorduri la rețelele de termoficare.

Clădirile existente vor intra treptat în acest regim, însă termenele depind de planificarea locală a rețelelor termice, stabilită de autoritățile din fiecare localitate.

Localitățile mari, cu peste 100.000 de locuitori, trebuie să finalizeze planurile pentru rețelele termice până la 30 iunie 2026. Restul localităților au termen până la 30 iunie 2028. Până la publicarea acestor planuri, proprietarii pot continua să folosească sau să înlocuiască centralele existente.

După apariția planului local, instalarea unei centrale noi pe gaz nu mai este permisă.

Cei care aleg totuși montarea unei centrale pe gaz înainte de aceste termene trebuie să respecte creșterea treptată a procentului de gaze regenerabile: 15% începând cu 2029, 30% din 2035 și 60% din 2040. Înaintea montajului, este obligatorie o consultanță tehnică referitoare la costuri și riscuri.

GEG include mai multe situații în care proprietarii pot folosi temporar sau pe termen mai lung centrale pe gaz. Printre acestea se află avariile care necesită înlocuirea imediată a instalației sau zonele în care se planifică racordarea la rețeaua de termoficare.

În aceste cazuri, centrala poate funcționa o perioadă limitată, care poate ajunge până la zece ani. Sunt permise și reparațiile instalațiilor existente.

De asemenea, există scutiri pentru locuințele deținute de proprietarii care locuiesc acolo dinainte de februarie 2002, pentru imobilele clasate monument istoric și pentru persoanele aflate în dificultate financiară sau cu vârstă înaintată.

Proprietarii pot obține finanțare prin programul BEG – KfW 458. Ajutorul poate ajunge la 70% din valoarea investiției, printr-o combinație de finanțare de bază, bonusuri sociale și stimulente oferite pentru înlocuirea instalațiilor într-un termen accelerat.

Valoarea maximă este de 21.000 de euro pentru o casă unifamilială. Noile centrale pe gaz sau motorină nu sunt eligibile pentru subvenții.