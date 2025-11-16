Compania de stat Romgaz, cel mai mare producător și operator de înmagazinare a gazelor naturale din România și totodată producător de energie electrică, avansează în procesul de digitalizare necesar intrării pe piața de furnizare către clienți finali.

Societatea estimează că platforma informatică ERP (Enterprise Resource Planning), esențială pentru gestionarea relației comerciale cu consumatorii casnici și noncasnici, va deveni operațională până la sfârșitul acestui an, marcând un pas important în extinderea activităților sale.

Potrivit conducerii companiei, primele livrări de gaze și energie către clienți finali ar urma să înceapă din aprilie 2026, într-un calendar corelat cu liberalizarea completă a pieței gazelor naturale. Directorul financiar al Romgaz, Gabriela Trânbițaș, a explicat că în prezent este în dezvoltare platforma care va gestiona relația cu clienții într-o piață nouă pentru companie.

Ea a declarat pentru profit.ro că Romgaz poartă discuții cu instituții bancare și procesatori de plăți pentru integrarea unor soluții de plată online, un element cheie pentru funcționarea viitorului sistem digital. În paralel, sunt în derulare proceduri de achiziție pentru alte programe software necesare, inclusiv pentru contractarea online și operarea unui call center dedicat.

Estimarea conducerii este că ERP-ul va fi funcțional până la finalul anului, însă intrarea efectivă pe piață necesită parcurgerea unor etape suplimentare, astfel că primele livrări vor fi posibile abia în aprilie 2026.

„În ceea ce privește ERP-ul, în prezent dezvoltăm platforma care va facilita relația cu clienții pe această piață nouă. Pe lângă asta, purtăm discuții cu băncile și procesatorii de plăți pentru a implementa plăți online, care vor fi integrate în această platformă. De asemenea, derulăm proceduri de achiziție pentru alte programe software care vor fi necesare în această activitate, pentru contractare online și call center. Mai exact, în ceea ce privește ERP-ul, estimăm că, până la sfârșitul acestui an, acesta ar trebui să fie operațional. Cu toate acestea, până când vom accesa efectiv piața, mai sunt de făcut și alți pași. Așadar, estimăm că primele livrări vor începe abia în aprilie”, spune Gabriela Trânbițaș.

Calendarul coincide cu schimbări legislative majore: de la 1 aprilie 2026 este programată liberalizarea integrală a pieței gazelor naturale, prin eliminarea plafoanelor actuale de preț – de 0,31 lei/kWh pentru populație și 0,37 lei/kWh pentru consumatorii noncasnici.

Tot atunci va dispărea și prețul reglementat angro de 120 lei/MWh impus producătorilor interni, printre care se află și Romgaz, pentru asigurarea consumului casnic și a necesarului sistemelor centralizate de încălzire.

Pentru a se pregăti pentru noul context, Romgaz a atribuit în vară contractul de implementare a sistemului IT necesar furnizării către clienți finali, după o licitație lansată în ianuarie 2025.

Contractul, în valoare de aproximativ 6 milioane de lei plus TVA, a fost câștigat de asocierea condusă de compania de soluții software Ringhel Team, specializată în servicii pentru sectorul energiei și gazelor.

În consorțiu se află și Cima Data Analytics, parte din grupul de firme al omului de afaceri Dan Stratan, iar subcontractant este integratorul IT ETA2U, una dintre cele mai longevive companii de profil din țară.

Noua infrastructură digitală reprezintă un pas esențial pentru intrarea Romgaz pe o piață competitivă, odată cu deschiderea completă a sectorului gazelor naturale în 2026.