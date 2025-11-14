Reforma ANAF. Actuala guvernare vrea bani în plus strânși la buget, dar fără o schimbare reală, spune Dorin Modure
Președintele Federației Sindicatelor din Administrația Fiscală „Solidaritatea”, Dorin Modure, a transmis vineri seară că o reformă reală a ANAF este imposibilă în actualele condiții.
Instituția nu beneficiază nici de digitalizare autentică, nici de simplificarea legislației și nici de depolitizare, elemente pe care liderul sindical le consideră esențiale pentru eficientizarea activității.
Liderul sindical a subliniat că nici actuala guvernare nu ar dori, în opinia sa, o transformare profundă a administrației fiscale, ci doar creșterea sumelor colectate la buget fără schimbări structurale.
Pașii obligatorii pentru modernizarea Fiscului
Modure a prezentat mai multe direcții pe care le consideră obligatorii pentru modernizarea ANAF. El a afirmat că primul pas ar trebui să fie simplificarea și clarificarea legislației fiscale, de la Codul fiscal și Codul de procedură fiscală până la Legea evaziunii fiscale și Legea insolvenței. În opinia sa, complexitatea și ambiguitatea actualelor acte normative creează confuzie atât pentru contribuabili, cât și pentru angajații instituției.
Un alt element esențial, în viziunea liderului sindical, este realizarea unei digitalizări autentice, menită să reducă birocrația și să permită o analiză de risc eficientă, pe baza căreia inspecția fiscală să își desfășoare activitatea. Modure a explicat că, în prezent, digitalizarea este incompletă și nu produce efectele necesare pentru a combate evaziunea.
Salarii mai mari, depolitizare și protecție juridică reală
Liderul sindical a insistat și asupra creșterii urgente a salariilor, argumentând că o remunerare adecvată, proporțională cu responsabilitatea funcțiilor din ANAF, ar contribui la reducerea riscului de corupție și la atragerea specialiștilor. Modure susține că un nivel salarial corespunzător ar spori independența inspectorilor și ar întări funcționarea instituției.
Depolitizarea ANAF reprezintă, în opinia sa, un alt pilon fundamental pentru reformă. Modure a reamintit că instituția a fost creată tocmai pentru a fi scoasă de sub influența politicului, însă consideră că această rațiune este încălcată în prezent. El a susținut că o administrație fiscală depolitizată nu ar mai răspunde unor interese politice și nu ar mai permite existența „firmelor protejate”.
De asemenea, liderul sindical a afirmat că personalul ANAF are nevoie de o protecție juridică reală pentru a evita situațiile în care angajații sunt intimidați sau manipulați. Modure a explicat că toate aceste măsuri – protecție, depolitizare, digitalizare și salarizare adecvată – ar crea un sistem eficient, capabil să reducă evaziunea fiscală în mod real.
El a avertizat că o digitalizare completă a Fiscului ar oferi inspecției fiscale o „armă extrem de puternică” împotriva evazioniștilor, printr-o analiză de risc obiectivă, care ar viza exact contribuabilii ocoliți până acum. De asemenea, a afirmat că simplificarea legislației ar elimina portițele legale de care ar beneficia doar anumite companii.
Modure a concluzionat că, în lipsa acestor reforme, se va continua cu „pâine și circ”, fără schimbări reale în funcționarea administrației fiscale.
Postarea integrală a președintelui Federaţiei Sindicatelor din Administraţia Fiscală „Solidaritatea”
„DACĂ se vrea o eficientizare a ANAF, în opinia mea, trebuie făcute următoarele:
1 . Simplificarea și clarificarea legislatiei fiscale, respectiv a codului fiscal, a codului de procedură fiscală, a legii evaziunii fiscale și a legii insolvenței, cel puțin.
2 . Realizarea unei digitalizări reale, care să producă o simplificare a administrării taxelor și impozitelor, precum și o analiză de risc corectă în baza căreia inspecția fiscală să își desfășoare activitatea.
3 . Creșterea urgentă a salariilor și implementarea unei salarizări corespunzătoare, în concordanță cu importanța socială și complexitatea muncii prestate.
4 . Depolitizarea urgentă a instituției. Să nu uităm faptul că însăși rațiunea înființării ANAF, a fost tocmai scoaterea acestei activități de sub ubrela ministerului, adică a politicului. Practic, în acest moment se încalcă tocmai rațiunea existenței acestei instituții.
5 . Asigurarea unei protecții juridice reale a personalului din ANAF.
Din păcate încă nu am văzut absolut nimic din toate acestea, fapt care mă face să cred că nici actuala guvernare, exact ca și cele anterioare, nu vor o reforma și o eficientizare a ANAF. Vor doar mai mulți bani la buget, dar fără să schimbe în esență nimic.
De ce nu vor să schimbe ceva?
Cred că orice angajat din ANAF știe răspunsul la această întrebare.
Să explicăm pentru ceilalți:
Dacă se asigură o protecție corespunzătoare personalului, acesta va fi mai greu de intimidat și manipulat.
Dacă se depolitizează instituția, aceasta nu va mai raspunde la comenzi politice, ceea ce ar însemna că nu vor mai exista firme protejate politic.
Dacă ar crește salariile la un nivel corespunzător, inspectorii ar avea o anumită independență, s-ar reduce riscul de corupție, s-ar atrage mai mulți specialiști, ceea ce iar ar încurca multă lume.
Dacă s-ar realiza o digitalizare reală, aceasta ar pune la dispoziția inspecției fiscale o arnă absolut înspăimântătoare pentru evazioniști, respectiv analiza de risc. În urma aplicării unei analize de risc corecte, ar pica în plasa celor care ar trebui verificați, exact cei care până acum au fost ocoliti într-un fel sau altul, ca să nu zic protejați.
In fine, dacă s-ar simplifica legislația fiscală nu ar mai exista tot felul de portițe de care să beneficieze doar unii. Știm cu toții că există prevederi fiscale care pentru unii sunt mumă, pentru alții ciumă.
De asta nu s-a făcut, nu se face și, din păcate, încep să cred că nici nu se va face nimic în această privință.
Va fi doar pâine și circ, pâinea probabil un pic mai puțină pentru noi ăștia mulți și, considerați de ei, fraieri”, a scris Dorin Modure pe pagina sa de Facebook.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.