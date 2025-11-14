Președintele Federației Sindicatelor din Administrația Fiscală „Solidaritatea”, Dorin Modure, a transmis vineri seară că o reformă reală a ANAF este imposibilă în actualele condiții.

Instituția nu beneficiază nici de digitalizare autentică, nici de simplificarea legislației și nici de depolitizare, elemente pe care liderul sindical le consideră esențiale pentru eficientizarea activității.

Liderul sindical a subliniat că nici actuala guvernare nu ar dori, în opinia sa, o transformare profundă a administrației fiscale, ci doar creșterea sumelor colectate la buget fără schimbări structurale.

Modure a prezentat mai multe direcții pe care le consideră obligatorii pentru modernizarea ANAF. El a afirmat că primul pas ar trebui să fie simplificarea și clarificarea legislației fiscale, de la Codul fiscal și Codul de procedură fiscală până la Legea evaziunii fiscale și Legea insolvenței. În opinia sa, complexitatea și ambiguitatea actualelor acte normative creează confuzie atât pentru contribuabili, cât și pentru angajații instituției.

Un alt element esențial, în viziunea liderului sindical, este realizarea unei digitalizări autentice, menită să reducă birocrația și să permită o analiză de risc eficientă, pe baza căreia inspecția fiscală să își desfășoare activitatea. Modure a explicat că, în prezent, digitalizarea este incompletă și nu produce efectele necesare pentru a combate evaziunea.

Liderul sindical a insistat și asupra creșterii urgente a salariilor, argumentând că o remunerare adecvată, proporțională cu responsabilitatea funcțiilor din ANAF, ar contribui la reducerea riscului de corupție și la atragerea specialiștilor. Modure susține că un nivel salarial corespunzător ar spori independența inspectorilor și ar întări funcționarea instituției.

Depolitizarea ANAF reprezintă, în opinia sa, un alt pilon fundamental pentru reformă. Modure a reamintit că instituția a fost creată tocmai pentru a fi scoasă de sub influența politicului, însă consideră că această rațiune este încălcată în prezent. El a susținut că o administrație fiscală depolitizată nu ar mai răspunde unor interese politice și nu ar mai permite existența „firmelor protejate”.

De asemenea, liderul sindical a afirmat că personalul ANAF are nevoie de o protecție juridică reală pentru a evita situațiile în care angajații sunt intimidați sau manipulați. Modure a explicat că toate aceste măsuri – protecție, depolitizare, digitalizare și salarizare adecvată – ar crea un sistem eficient, capabil să reducă evaziunea fiscală în mod real.

El a avertizat că o digitalizare completă a Fiscului ar oferi inspecției fiscale o „armă extrem de puternică” împotriva evazioniștilor, printr-o analiză de risc obiectivă, care ar viza exact contribuabilii ocoliți până acum. De asemenea, a afirmat că simplificarea legislației ar elimina portițele legale de care ar beneficia doar anumite companii.

Modure a concluzionat că, în lipsa acestor reforme, se va continua cu „pâine și circ”, fără schimbări reale în funcționarea administrației fiscale.