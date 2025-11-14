Executivul italian a anunțat că va adopta un ordin executiv prin care cărțile de identitate ce expiră după vârsta de 70 de ani vor rămâne valabile pe termen nelimitat.

Ministrul administrației publice, Paolo Zangrillo, a explicat că această schimbare urmărește „ușurarea vieții” seniorilor, ținând cont de dificultățile cu care se confruntă în interacțiunea cu instituțiile statului.

Autoritățile au arătat că mulți vârstnici întâmpină probleme în efectuarea programărilor online, iar cozile de la ghișee sunt o povară inutilă pentru persoane cu mobilitate redusă sau fără sprijin tehnologic.

Guvernul din Italia a pornit de la realitatea din teren, unde persoanele în vârstă sunt afectate în mod disproporționat de birocrație. Programările digitale nu sunt întotdeauna accesibile, iar mulți pensionari nu dețin computere sau telefoane inteligente.

Autoritățile au subliniat că, în multe zone, sistemele de reînnoire sunt suprasolicitate, ceea ce face ca simpla obținere a unui document să devină o procedură anevoioasă.

În același timp, Italia se confruntă cu una dintre cele mai ridicate speranțe de viață din Europa. Aproximativ o cincime din populație are peste 70 de ani, ceea ce face ca numărul persoanelor afectate de obligația reînnoirii actelor să fie foarte mare.

Noua regulă privind cărțile de identitate va fi inclusă într-un „decreto semplificazioni”, un pachet legislativ dedicat reducerii birocrației și adaptării administrației la nevoile sociale actuale. Autoritățile au precizat că textul final va fi publicat în următoarele zile și că aplicarea va fi imediată după publicarea în Monitorul Oficial italian.

Măsura este văzută ca un instrument care va degreva administrațiile locale și va permite o gestionare mai eficientă a resurselor, în condițiile în care serviciile publice se confruntă cu un volum mare de solicitări.

Reprezentanții administrațiilor locale au transmis că schimbarea ar putea fluidiza activitatea birocratică și ar diminua numărul solicitărilor inutile. Reformarea sistemului de reînnoire a actelor este considerată un pas necesar în adaptarea la realitatea demografică actuală, în care o populație tot mai îmbătrânită necesită proceduri administrative simplificate.