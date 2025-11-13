Plastifierea certificatelor de naștere, căsătorie sau deces nu este un gest inofensiv: ea le face nul de drept și poate complica orice demers oficial. Maria Văduva, avocat la „Buju, Stanciu & Asociații”, ne explică de ce legea protejează integritatea acestor documente, ce diferențe există față de diplome sau contracte private și cum pot cetățenii să remedieze greșeala prin obținerea unui duplicat.

De la refuzul autorităților și problemele în procedurile notariale până la riscurile penale în caz de folosire frauduloasă, Capital.ro vă oferă o perspectivă clară și practică asupra unui subiect complex.

Maria Văduva, avocat la „Buju, Stanciu & Asociații”: Conform prevederilor legale, plastifierea certificatelor de stare civilă este interzisă, iar orice certificat plastifiat devine nul de drept. Nulitatea se constată de ofițerul de stare civilă de funcționarii din cadrul D.E.P.A.B.D. sau din cadrul serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor ori ofiţerii de stare civilă din cadrul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare de carieră ale României. În consecință, persoana care a plastifiat certificatul își pierde valabilitatea actului și trebuie să solicite eliberarea unui duplicat, neputând folosi documentul plastifiat în relațiile cu instituțiile publice.

Maria Văduva, avocat la „Buju, Stanciu & Asociații”: În situația în care un certificat de naștere, căsătorie sau deces a fost plastifiat, documentul devine nul, iar singura modalitate de remediere este solicitarea unui duplicat valid. Cererea se depune:

la serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor unde a fost înregistrat actul de stare civilă, dacă solicitantul se află în România;

la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României, dacă persoana locuiește în străinătate.

Eliberarea unui nou certificat este posibilă în caz de pierderea, furtul, distrugerea, deteriorarea, plastifierea sau completarea eronată a celui vechi. Certificatul se eliberează la cererea titularului sau a reprezentantului legal, iar în cazul certificatelor de deces, la cererea membrilor familiei ori a altor persoane care justifică un interes legitim, cu aprobarea primarului. Acte necesare:

actul de identitate al titularului actului/reprezentant legal/persoană împuternicită/avocat în original şi fotocopie;

dacă este posibil, o copie a certificatului de stare civilă pierdut, distrus sau furat.

Certificatul vechi (plastifiat, deteriorat sau greșit completat) se predă pentru anulare, iar duplicatul emis are aceeași valoare juridică precum originalul și poate fi folosit în toate demersurile oficiale.

Maria Văduva, avocat la „Buju, Stanciu & Asociații”: Diferențele dintre plastifierea certificatelor de stare civilă și alte documente sunt semnificative din punct de vedere legal.

Certificatele de stare civilă sunt acte de autoritate publică reglementate strict de lege, care atestă evenimente juridice fundamentale și au valoare probatorie deplină. Plastifierea lor este interzisă explicit pentru că modifică structura fizică a documentului original, împiedică verificarea elementelor de securitate precum filigranele sau timbrele uscate, face imposibilă aplicarea de mențiuni ulterioare și ridică suspiciuni de falsificare.

Diplomele și actele private au însă un regim juridic diferit. Diplomele, deși oficiale, nu sunt acte de stare civilă, iar multe persoane le plastifiază pentru protecție fără probleme majore, deși pentru uz oficial pot fi necesare copii legalizate. Contractele private aparțin părților și pot fi gestionate cum doresc acestea, atâta timp cât nu se afectează valabilitatea juridică.

Legea este mai strictă pentru certificatele de stare civilă deoarece acestea sunt unice și emise exclusiv de autoritatea publică, necesită actualizare prin adăugarea de mențiuni pe parcursul vieții, au valoare probatorie absolută unde orice modificare fizică ridică semne de întrebare, și protejarea integrității lor fizice este esențială pentru prevenirea falsificării și menținerea securității juridice.

Maria Văduva, avocat la „Buju, Stanciu & Asociații”: Autoritățile pot refuza un certificat de stare civilă plastifiat în mai multe situații concrete, iar acest refuz este perfect legal și justificat.

În primul rând, refuzul apare atunci când documentul trebuie actualizat cu mențiuni noi. De exemplu, dacă te-ai căsătorit și trebuie adăugată mențiunea de căsătorie pe certificatul de naștere, sau dacă ai divorțat și această informație trebuie înscrisă, plastifierea face imposibilă aplicarea acestor mențiuni obligatorii. Autoritățile de stare civilă nu pot lucra pe un document plastifiat și vor cere un duplicat.

Un alt caz frecvent este la schimbarea actelor de identitate. Când soliciți eliberarea sau reînnoirea cărții de identitate sau a pașaportului, autoritățile pot refuza un certificat de naștere plastifiat, deoarece nu pot verifica autenticitatea elementelor de securitate. Filigranele, timbrele uscate și alte măsuri de protecție împotriva falsificării devin invizibile sau neverificabile prin plastifierea documentului.

Refuzul poate surveni și în procedurile judiciare sau notariale. Instanțele, notarii publici și alte autorități pot considera că un document plastifiat a fost potențial alterat și pot cere prezentarea unui certificat nemodificat sau a unui duplicat pentru a exclude orice suspiciune de falsificare. În dosarele de moștenire, divorț sau adopție, unde certificatele de stare civilă sunt esențiale, un document plastifiat poate întârzia sau complica procedura.

De asemenea, pentru uz internațional, certificatele plastifiate sunt aproape întotdeauna refuzate. Certificarea documentelor cu Apostila conform convenției de la Haga nu poate fi aplicată pe un document plastifiat, iar autoritățile străine vor respinge sistematic astfel de acte pentru că nu pot verifica conformitatea cu standardele internaționale de securitate documentară.

Maria Văduva, avocat la „Buju, Stanciu & Asociații”: Simpla plastifiere a certificatului de stare civilă, fără intenția de a înșela sau falsifica, nu este considerată în sine o faptă penală. Problema apare însă când documentul plastifiat este folosit în circumstanțe unde autenticitatea sa este pusă sub semnul întrebării.

Dacă documentul plastifiat este prezentat autorităților și este refuzat ca fiind potențial alterat, proprietarul nu va fi sancționat penal pentru plastifierea în sine, dar va fi obligat să obțină un duplicat al certificatului, ceea ce presupune costuri administrative și timp pierdut. Taxa pentru eliberarea unui duplicat variază, dar este considerată o consecință administrativă a modificării neautorizate a documentului.

Sancțiunile penale pot apărea însă în situații mult mai grave. Dacă plastifierea a fost folosită pentru a ascunde modificări sau ștersături pe document, sau dacă sub stratul de plastic există elemente falsificate, atunci fapta poate fi calificată drept fals material în înscrisuri oficiale, conform articolului 320 din Codul Penal. De asemenea, folosirea unui document falsificat în relațiile cu autoritățile constituie infracțiunea de fals intelectual sau uz de fals.

Pe plan administrativ, prezentarea unui certificat plastifiat poate duce la refuzul soluționării cererii tale, întârzierea procedurilor administrative și obligația de a prezenta un document valid. În unele cazuri, dacă autoritatea suspectează o tentativă de fraudă, poate sesiza organele de cercetare penală pentru verificări suplimentare.