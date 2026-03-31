Începând de luni, 30 martie 2026, valoarea ajutorului de deces acordat în cazul decesului unei persoane asigurate sau pensionate din sistemul public a fost majorată la 9.192 de lei, potrivit Legii nr. 44/2026 privind bugetul asigurărilor sociale de stat.

În situația în care persoana decedată este doar membru de familie al unui asigurat sau pensionar, suma acordată este de 4.596 de lei, reprezentând jumătate din cuantumul integral.

Noua valoare este corelată cu câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului pentru anul 2026, stabilit tot la 9.192 de lei.

Astfel, cuantumul ajutorului de deces a crescut față de nivelul anterior de 8.620 de lei, înregistrând o majorare de 572 de lei. Măsura a intrat în vigoare odată cu publicarea actului normativ la finalul lunii martie.

Iată ce indică Legea nr. 44/27 martie 2026, potrivit Portalului Legislativ: „Câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2026 este de 9.192 lei. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, cuantumul ajutorului de deces se stabilește, în condițiile legii, în cazul: a) asiguratului sau pensionarului, la 9.192 lei;b) unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 4.596 lei.”

Ajutorul de deces se acordă exclusiv la cerere, iar solicitantul trebuie să depună un dosar la Casa teritorială de Pensii. Acesta trebuie să includă certificatul de deces, actul de identitate și documente justificative privind cheltuielile de înmormântare, precum facturi sau chitanțe (detalii mai jos).

Plata se realizează în termen de maximum trei zile lucrătoare de la depunerea completă a documentației, fie în numerar, fie prin transfer bancar.

Cererea pentru acordarea ajutorului poate fi depusă într-un interval de până la trei ani de la data decesului, ceea ce oferă un termen extins pentru persoanele îndreptățite.

Legea stabilește că suma este acordată unei singure persoane, respectiv celei care poate demonstra că a suportat cheltuielile aferente înmormântării, indiferent de gradul de rudenie cu persoana decedată.

Ajutorul de deces în valoare de 4.596 de lei este acordat atunci când persoana decedată nu era asigurată sau pensionar, dar avea calitatea de membru de familie al unui asigurat.

În această categorie intră soțul sau soția, copiii, părinții și bunicii oricăruia dintre soți.

Copiii sunt considerați membri de familie până la vârsta de 18 ani sau până la 26 de ani, dacă urmează o formă de învățământ. De asemenea, aceștia pot beneficia de acest statut indiferent de vârstă dacă și-au pierdut capacitatea de muncă înainte de aceste limite.

Ajutorul nu este condiționat de un anumit stagiu de cotizare, fiind acordat inclusiv în cazul persoanelor care au fost asigurate în ultimele șase luni sau s-au aflat în concediu pentru creșterea copilului, cu condiția să fi avut anterior calitatea de asigurat.

Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) explică pe larg cum se acordă ajutorul de deces în România. Iată de ce acte va fi nevoie.

I. În situația în care ajutorul de deces este solicitat de persoana fizică, în cazul decesului:

asiguratului;

pensionarului;

unui membru de familie, neasigurat, al pensionarului, al asiguratului sau al persoanei aflate în timpul concediului pentru creşterea copilului,

actele necesare, după caz, sunt:

cerere pentru acordarea ajutorului de deces (anexa nr. 11 la norme);

certificat de deces, în original și copie;

act de identitate al solicitantului, în original şi copie;

actele de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte calitatea de soţ/soţie, respectiv gradul de rudenie cu decedatul, în original şi copie, după caz;

dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces, în original;

adeverință care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârsta cuprinsă între 18 și 26 de ani urma o formă de învățământ organizată potrivit legii, în original, după caz;

act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt şi data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani, în original, după caz;

dovada calităţii de asigurat în sistemul public de pensii, după caz;

declarație olografă pe propria răspundere a celui care solicită ajutorul de deces că membrul de familie, la data decesului, nu era asigurat sau pensionar, după caz;

procură specială, după caz;

extras de cont, după caz.

II. În cazul decesului asiguratului, pensionarului sau al persoanei aflate în timpul concediului pentru creşterea copilului, ajutorul de deces poate fi solicitat de către o persoana juridică, în baza următoarelor documente:

cerere pentru acordarea ajutorului de deces (anexa nr. 12-a la norme);

certificat de deces în original și copie;

împuternicirea persoanei care reprezintă persoana juridică, după caz;

act de identitate al reprezentantului legal/împuternicitului al persoanei juridice;

dovada că persoana juridică a suportat cheltuielile ocazionate de deces, în original, după caz;

contract de prestări servicii cu persoana juridică, după caz;

procură specială prin care persoana juridică este mandată să depună documentele și să încaseze ajutorul de deces, după caz;

dovada că persoana care a mandatat persoana juridică a suportat cheltuielile de deces, după caz;

dovada calităţii de asigurat, după caz;

extras de cont.

III. În cazul decesului unui membru de familie, neasigurat, al pensionarului, al asiguratului sau al persoanei aflate în timpul concediului pentru creşterea copilului, ajutorul de deces poate fi solicitat de către o persoana juridică, în baza următoarelor documente:

cerere pentru acordarea ajutorului de deces (anexa nr. 12-b la norme);

procură specială prin care persoana juridică este mandată să depună documentele și să încaseze ajutorul de deces;

certificat de deces în original și copie;

împuternicirea persoanei care reprezintă persoana juridică, după caz;

act de identitate reprezentant legal/împuternicit al persoanei juridice;

actele de stare civilă ale asiguratului/pensionarului al cărui membru de familie a decedat din care să rezulte calitatea de soţ/soţie, respectiv gradul de rudenie cu decedatul, în original şi copie, după caz;

dovada calităţii de asigurat în sistemul public de pensii, după caz;

dovada că asiguratul/pensionarul, al cărui membru de familie a decedat, a suportat cheltuielile ocazionate de deces, în original;

declaraţie olografă pe propria răspundere că membrul de familie nu era asigurat sau pensionar;

adeverință care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârsta cuprinsă între 18 și 26 de ani urma o formă de învățământ organizată potrivit legii (original), după caz;

act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale prin care se atestă boala care l-a făcut inapt şi data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani, în original, după caz;

contract de prestări servicii cu persoana juridică, după caz;

extras de cont.

Două mențiuni foarte importante. După efectuarea plății ajutorului de deces, la sediul casei teritoriale de pensii, plătitorul are obligația de a înscrie pe versoul certificatului de deces original, în baza căruia se solicită ajutorul de deces, mențiunea „ACHITAT”, data, semnătura și ștampila.

În situația în care plata ajutorului de deces se face prin virament bancar sau prin mandat poștal, plătitorul are obligația de a înscrie pe versoul certificatului de deces original, în baza căruia se solicită ajutorul de deces, mențiunea „PLĂTIT prin virament bancar/mandat poștal”, data, semnătura și ștampila.