Programul de livrare a pensiilor pentru aprilie 2026 se schimbă pentru ca pensionarii să primească banii înainte de Paște. Atât CNPP, cât și Ministerul Muncii au luat măsuri în acest sens. Pensiile aduse prin poștă vor ajunge mai devreme decât de obicei, adică între 1 și 9 aprilie, nu până pe 15 cum se întâmplă în mod normal.

Aproximativ 2 milioane de pensionari primesc pensia pe card. În cazul lor, banii vor intra în cont până pe 8 aprilie, mai devreme decât de obicei (când intră până pe 12).

Ministerul Muncii a informat că, având în vedere Sărbătorile Pascale, CNPP a luat toate măsurile necesare pentru ca pensiile și indemnizațiile să fie plătite mai devreme. Ministerul Muncii a asigurat tipărirea și trimiterea taloanelor către poștă, pentru a putea fi distribuite la timp.

„Având în vedere Sărbătorile Pascale, Casa Națională de Pensii Publice a întreprins toate demersurile pentru asigurarea sumelor necesare plății în avans a pensiilor și indemnizațiilor care se achită prin intermediul caselor teritoriale de pensii și pentru tipărirea și expedierea taloanelor de pensii către oficiile poștale, în vederea distribuirii”, se arată într-un comunicat de presă transmis de Ministerul Muncii.

CNPP a anunțat că a trimis notificări către Poșta Română și bănci ca să se asigure că pensiile sunt plătite la timp, fără întârzieri. Reprezentanții CNPP au precizat că toate pensiile livrate prin poștă vor ajunge până pe 9 aprilie, iar pentru cei care primesc banii pe card, sumele vor fi virate pe 8 aprilie.

CPP a transmis că ajutoarele financiare unice nu vor fi plătite în luna aprilie, ci sunt estimate să fie acordate în luna mai.

„Toate pensiile care se achită prin intermediul factorilor poștali vor fi distribuite până la data de 9 aprilie, iar conturile bancare pentru beneficiarii care au optat pentru această modalitate de plată vor fi alimentate pe data de 8 aprilie”, au precizat reprezentanții CNPP.

Poșta Română a anunțat programul de funcționare al oficiilor poștale din orașe și sate pentru perioada Sărbătorilor Pascale din acest an, stabilind un calendar diferit pentru Paștele Catolic și Paștele Ortodox.

În județele Covasna și Harghita, toate oficiile poștale vor fi închise între 3 aprilie – 6 aprilie deoarece o mare parte dintre angajați celebrează Paștele Catolic.

La nivel național, programul este influențat de Paștele Ortodox. Din acest motiv, activitatea va fi oprită în două zile stabilite prin lege: pe 10 aprilie, de Vinerea Mare, și pe 13 aprilie, a doua zi de Paște. În aceste zile, toate subunitățile poștale din țară vor fi închise, la fel ca majoritatea instituțiilor publice și a multor companii.

În această perioadă, este posibil să apară întârzieri în livrarea scrisorilor și coletelor, mai ales înainte de sărbători, când volumul de trimiteri crește. Din acest motiv, clienții sunt sfătuiți să trimită sau să ridice corespondența din timp, pentru a evita eventualele probleme cauzate de programul redus.

După zilele libere, toate oficiile poștale își vor relua activitatea conform programului normal, în prima zi lucrătoare.