Bugetul asigurărilor sociale pentru anul 2026 a fost analizat în detaliu de parlamentarii din comisiile de specialitate, care au discutat și votat atât amendamentele depuse, cât și textul integral al legii, inclusiv capitolele și anexele aferente.

Membrii Comisiei pentru buget, finanțe și bănci din Camera Deputaților, alături de cei din Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital din Senat, au parcurs proiectul într-o ședință comună. În urma dezbaterilor, documentul a primit aviz favorabil, cu majoritate de voturi, marcând o etapă importantă în procesul legislativ.

Proiectul de buget reflectă atât creșterea cheltuielilor pentru pensii, cât și ajustări ale altor componente ale sistemului public de asigurări sociale. Parlamentarii au analizat impactul măsurilor propuse și sustenabilitatea financiară a sistemului pe termen mediu.

Adoptarea în comisii reprezintă un pas esențial înainte de votul final în plen, unde proiectul ar putea suferi noi modificări, în funcție de negocierile politice și de prioritățile asumate la nivel guvernamental.

Bugetul Casei Naționale de Pensii Publice pentru anul 2026 indică o creștere a alocărilor, în contextul majorării numărului de beneficiari și al obligațiilor asumate prin legislația națională și internațională.

„Casa Naţională de Pensii Publice gestionează un număr de 134 de acte normative în aplicarea legislaţiei naţionale şi internaţionale şi stabileşte drepturile şi acordă un număr de 70 de prestaţii sociale. Proiecţia bugetară este de 158,908 miliarde lei pentru anul 2026, în creştere cu 821,775 milioane lei comparativ cu anul 2025. Avem o reducere a fondurile de salarii cu 17,168 milioane lei. Valoarea taxelor de transmitere a drepturilor de pensii în anul 2026 va fi de aproximativ 710,36 milioane lei. Vreau să fac menţiunea că 98,92% din buget înseamnă totalul pensiilor plătite la nivel naţional, în România, şi internaţional, iar fondul de salarii s-a redus cu 17,168 milioane şi reprezintă 0,32% din bugetul Casei Naţionale de Pensii”, a declarat preşedintele CNPP, Nicolae Giugea.

Oficialul a subliniat că majorarea bugetului este corelată și cu angajamentele asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență, dar și cu evoluțiile demografice care vor pune presiune suplimentară pe sistemul public de pensii.

„De aceea a şi crescut şi bugetul comparativ cu anul trecut. Vom finaliza şi mica recalculare în acest an şi vă anunţ că a început deja să sosească marea promoţie de decreţei. Va creşte volumul de dosare pe care trebuie să le prelucreze Casa Naţională de Pensii foarte mult în anii următori”, a spus Giugea.

În paralel, bugetul alocat sistemului de accidente de muncă a fost majorat, reflectând nevoia de acoperire a costurilor medicale și a compensațiilor pentru angajații afectați.

Potrivit acestuia, sistemul de accidente de muncă are un buget alocat de 165,866 milioane lei, în creştere cu 21,444 milioane lei, instituţia decontând spitalizarea şi tot ce ce înseamnă decontări legale pentru românii care lucrează în România sau sunt detaşaţi în străinătate şi care suferă accidente de muncă.

Proiectul privind bugetul asigurărilor sociale pentru 2026 a fost adoptat de Guvern în urmă cu o săptămână și intră acum în etapa finală a procedurii parlamentare.