În mod obișnuit, plata pensiilor urmează un calendar fix stabilit de Casa Națională de Pensii (CNPP) și de Ministerul Muncii. Aproximativ 2,2 milioane de pensii sunt distribuite lunar prin intermediul Poștei Române.

Acestea sunt livrate de poștași direct la domiciliul pensionarilor în intervalul 1–15 ale fiecărei luni. Autoritățile au anunțat că și în luna aprilie se va respecta această perioadă de distribuire.

Totuși, din cauza sărbătorilor pascale, Poșta Română ar urma să încerce finalizarea distribuirii pensiilor mai devreme decât în mod obișnuit. Potrivit informațiilor, obiectivul este ca toate pensiile distribuite prin poștă să ajungă la beneficiari până cel târziu pe 10 aprilie, potrivit Newsweek.

Pentru pensionarii care primesc pensia pe card, plata se face de regulă pe data de 12 a fiecărei luni. Acest calendar este stabil și, în mod normal, nu se modifică.

În luna aprilie însă apare o situație specială. Paștele ortodox va fi sărbătorit pe 12 aprilie, iar această dată cade într-o zi de duminică.

Din acest motiv, pensiile ar putea fi virate mai devreme în conturile beneficiarilor. Există posibilitatea ca plata să fie făcută vineri, pe 10 aprilie, sau chiar joi, pe 9 aprilie.

Autoritățile urmează să stabilească data exactă a viramentelor, însă plata mai devreme a pensiilor este luată în calcul tocmai pentru ca pensionarii să aibă banii înainte de sărbători.

Luna aprilie ar putea aduce și prima tranșă din ajutorul financiar destinat pensionarilor cu venituri reduse. Guvernul a propus acordarea unui sprijin total de 800 de lei, care ar urma să fie plătit în două tranșe.

Astfel, pensionarii cu pensii sub 2.000 de lei ar putea primi, pe lângă pensia lunară, suma de 400 de lei reprezentând prima tranșă din acest ajutor.

Banii ar urma să fie plătiți în același timp cu pensia, indiferent dacă aceasta este livrată prin intermediul poștașilor sau virată pe card.

În același timp, există discuții politice legate de majorarea acestui sprijin. Partidul Social Democrat a propus un amendament la legea bugetului prin care ajutorul pentru pensionari ar putea fi majorat.

Conform propunerii discutate, pensionarii cu venituri lunare de până la 1.500 de lei ar putea primi un ajutor de 1.000 de lei. Cei cu venituri între 1.501 și 2.000 de lei ar putea primi 800 de lei, iar pensionarii cu venituri între 2.001 și 3.000 de lei ar putea beneficia de un sprijin de 600 de lei.