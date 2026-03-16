Ministrul Finanțelor a afirmat că proiectul bugetului pentru anul 2026 a fost discutat în coaliție timp de aproximativ două luni. În această perioadă, au fost analizate solicitările fiecărui minister și au fost stabilite sumele alocate în buget.

Nazare a explicat că, în urma acestor discuții, Ministerul Muncii a primit aproximativ 2,5 miliarde de lei în plus față de limita inițială stabilită la începutul procesului de elaborare a bugetului.

El a precizat că această sumă este destinată acoperirii unor cheltuieli punctuale, inclusiv sprijinul acordat pensionarilor în anul 2026. În același timp, ministrul a spus că există o diferență între suma deja inclusă în buget și nivelul propus în cadrul pachetului de solidaritate susținut de PSD.

Nazare a arătat că diferența dintre aproximativ 1,7 miliarde de lei și 2,7 miliarde de lei, cât reprezintă propunerea social-democraților pentru pachetul de solidaritate, ar putea fi acoperită prin utilizarea unor fonduri europene.

Potrivit ministrului, acest lucru ar putea fi realizat prin redimensionarea unor proiecte finanțate din Fondul Social European, astfel încât să fie create resurse pentru programele incluse în pachetul de solidaritate.

„Am discutat îndelung toate aceste aspecte în coaliţie, timp de două luni de zile. Am asigurat sume importante peste limitele transmise pentru fiecare minister în parte, cu foarte multă răbdare şi cu foarte multă atenţie pentru fiecare ordonator în parte. Ministerul Muncii a primit peste limita pe care a avut-o de la început, de când am pornit procesul de elaborare a bugetului, aproximativ două miliarde şi jumătate de lei. E o sumă importantă. Această sumă acoperă one-off-ul, sumele pentru vârstnici, în 2026, spunând că pentru diferenţa între 1,7 şi 2,7 miliarde, adică propunerea pe care a avut-o PSD pe pachetul de solidaritate, le solicităm ajutorul pentru a crea spaţiu fiscal din fonduri europene, pe programe, pentru programele prinse în pachetul de solidaritate separat. Acest lucru este posibil prin redimensionarea unor proiecte din Fondul Social European şi cred că, având contribuţia ministrului Muncii în acest sens, putem în cursul acestui an să găsim soluţiile pe fonduri europene pentru a le asigura”, a explicat Alexandru Nazare, referitor la amendamentul propus de PSD.

Alexandru Nazare a fost întrebat dacă finanțarea unor cheltuieli suplimentare ar putea proveni din recuperarea sumelor pe care statul le are de încasat de la unele companii.

Ministrul Finanțelor a explicat că o astfel de soluție nu este realistă. El a arătat că modificările Codului Fiscal nu pot fi făcute prin amendamente la legea bugetului și că aceste două procese legislative trebuie tratate separat.

Nazare a mai spus că discuțiile din coaliție au vizat identificarea unor surse bugetare credibile pentru acoperirea cheltuielilor suplimentare. În opinia sa, recuperarea creanțelor de la companii aflate în faliment sau în insolvență nu poate reprezenta o sursă sigură de venituri.

El a menționat că în această situație se află mai multe companii de stat, precum CFR Marfă sau Complexul Energetic Hunedoara. Ministrul a explicat că estimarea unor venituri din recuperarea acestor creanțe ar însemna crearea unor venituri bugetare fără o bază reală.

Nazare a mai spus că proiectul de buget trebuie să transmită un mesaj de credibilitate, mai ales în contextul creșterii dobânzilor la nivel internațional și al tensiunilor din Orientul Mijlociu.

„În primul rând, ca şi observaţie, nu cred că poţi evalua lucrurile în acest mod, în sensul în care Codul Fiscal nu poate fi modificat prin amendamente la legea bugetului. Asta ca şi primă observaţie. Amendamentele care privesc modificări ale Codului Fiscal nu se fac în interiorul legii bugetului. În al doilea rând, în privinţa sursei veniturilor, care e foarte importantă, vă daţi seama că discuţii în Coaliţie am avut nenumărate până acum, în care am cerut, i-am rugat pe colegi să identifice câteva surse pentru a acoperi aceste cheltuieli. Nu cred că poate să fie o sursă credibilă recuperarea acelor creanţe de la companii care sunt în faliment, în insolvenţă, foarte multe dintre ele. Vorbim aici de CFR Marfă, de Hunedoara, de companii care, repet, unele sunt în faliment, unele sunt în insolvenţă. Trebuie să fim realişti şi nu ne putem fura căciula încă o dată, creând nişte venituri din pix ca să acoperim nişte cheltuieli, pentru că vom ajunge fix de unde am plecat. Repet, chiar şi în acest moment, putem discuta, dar pe nişte surse bugetare serioase, nu pe nişte chestiuni care să nu fie serioase şi să nu fie credibile, pentru că nu e vorba de Ministerul de Finanţe aici. E vorba de cât de credibil este acest buget şi de ce mesaj transmitem. Şi, pe acest fond al creşterii dobânzilor din cauza conflictului din Orientul Mijlociu, să vii cu un buget care e foarte aşteptat, cu astfel de cheltuieli care nu pot fi justificate sau care nu sunt credibile, nu cred că e mesajul pe care vrem să-l transmitem astăzi”, a declarat Alexandru Nazare.

Partidul Social Democrat a depus luni amendamente în Parlament la proiectul de buget pentru anul 2026, cu scopul de a completa pachetul de solidaritate.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a transmis că aceste amendamente nu vor fi negociate.

Anterior, ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat că pachetul de solidaritate nu se regăsește în forma actuală a bugetului. El a arătat că analiza proiectului transmis Ministerului Muncii indică faptul că suma alocată pentru asistență socială în 2026 este cu aproximativ un miliard de lei mai mică decât execuția bugetară din anul 2025.

Florin Manole a explicat că pachetul de solidaritate propus de minister include sprijin pentru aproximativ 2,8 milioane de pensionari și pentru peste 300.000 de copii din familii monoparentale, copii cu dizabilități sau copii din familii cu venituri foarte mici.

El a transmis că Ministerul Muncii va trimite observații privind proiectul de buget, subliniind că programul de sprijin rămâne important în contextul creșterii prețurilor din economie și al nevoilor sociale ale pensionarilor și familiilor cu venituri reduse.