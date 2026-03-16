Tema pensiilor și a sprijinului financiar pentru pensionari a fost adusă în discuție după prezentarea bugetului Ministerului Apărării pentru anul 2026. În acest context, ministrul Apărării, Radu Miruţă, a transmis că pensionarii militari au nevoie de venituri predictibile și adaptate costurilor zilnice, nu de ajutoare acordate o singură dată.

Oficialul a explicat că nu a avut încă o discuție cu ministrul Muncii despre posibilitatea acordării unor ajutoare de tip „one-off” pentru pensionarii militari. În opinia sa, astfel de măsuri nu reprezintă o soluție durabilă pentru veniturile pensionarilor din sistemul de apărare.

În același timp, ministrul Apărării a subliniat că este necesar să analizeze mai întâi propunerea concretă și sursele de finanțare înainte de a se pronunța definitiv asupra unui astfel de amendament.

„Trebuie să văd cum arată (propunerea – n.r.), care e sursa de finanţare. (…) Eu aş susţine să nu fie one-off, pentru că militarii nu au nevoie de pensie doar o dată în plus. Au nevoie de pensie raportată la cheltuielile de zi cu zi. De văzut cum arată acest amendament. Ar trebui totuşi să îl văd şi, dacă se dorea a fi fost trecut, ar fi trebuit să existe totuşi o discuţie despre acest subiect, care nu a existat”, a spus Radu Miruţă, după ce a prezentat în comisiile de specialitate bugetul MApN pentru anul 2026.

În paralel cu dezbaterea privind pensiile și sprijinul pentru pensionari, ministrul Muncii, Florin Manole, a vorbit despre necesitatea unor măsuri sociale care să reducă sărăcia și să ofere sprijin persoanelor vulnerabile.

Potrivit acestuia, pachetul de solidaritate propus de minister nu trebuie privit ca un subiect de dispută politică, ci ca o intervenție socială necesară. Oficialul a subliniat că România are nevoie atât de investiții în servicii sociale, cât și de programe europene care să combată sărăcia.

În același timp, ministrul Muncii a arătat că, pe lângă programele pe termen lung, sunt necesare și măsuri imediate de sprijin pentru persoanele aflate în dificultate, categorie în care se regăsesc și o parte dintre pensionari.

„Pachetul de solidaritate este o necesitate socială reală, nu o temă de polemică politică”, a transmis Florin Manole, subliniind că statul trebuie să intervină atât prin politici structurale, cât și prin măsuri rapide pentru sprijinirea celor mai vulnerabili cetățeni.

Dezbaterea privind pensiile și sprijinul acordat pensionarilor, inclusiv pensionarilor militari, rămâne astfel deschisă în contextul discuțiilor despre bugetul pentru anul 2026 și despre măsurile sociale pe care Guvernul intenționează să le adopte în perioada următoare.