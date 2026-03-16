Ministrul Muncii, Florin Manole, a prezentat detalii despre amendamentul PSD privind pachetul de solidaritate după ce bugetul instituției pe care o conduce a primit aviz favorabil în comisiile parlamentare de specialitate. Oficialul a subliniat că măsurile propuse vizează în mod direct creșterea veniturilor pentru milioane de persoane aflate în situații vulnerabile.

Potrivit ministrului, pachetul are în vedere majorarea veniturilor pentru aproximativ 2,8 milioane de pensionari, dar și pentru aproape 300.000 de copii proveniți din familii monoparentale, din familii cu venituri foarte reduse sau copii cu dizabilități.

Florin Manole a oferit și exemple concrete privind nivelul actual al beneficiilor acordate unor categorii vulnerabile, arătând că sprijinul financiar existent este extrem de redus.

„Pentru exemplificare, cel mai mic beneficiu la copiilor cu dizabilităţi era de 80 de lei, iar, de exemplu, în cazul familiilor monoparentale avem peste 37.000 de familii care primesc un beneficiu de doar 240 de lei, în condiţiile în care au venituri sub 930 de lei media pe membru de familie, adică venituri extrem de mici”, a subliniat Florin Manole.

Ministrul a insistat că aceste cifre arată necesitatea unei intervenții rapide din partea statului pentru a corecta nivelul foarte scăzut al sprijinului acordat în prezent acestor categorii sociale.

În cadrul aceleiași prezentări, Florin Manole a precizat că pachetul one-off destinat pensionarilor va include și pensionarii militari, categorie care nu a fost inclusă în sprijinul acordat în anul 2025.

Ministrul Muncii a explicat că extinderea acestui sprijin este justificată de nivelul redus al veniturilor pentru o parte dintre acești pensionari.

„Acum credem că este absolut legitim şi necesar ca pensionarii care au venituri mici, indiferent din ce familie ocupaţională vin, să beneficieze de acest sprijin”, a subliniat Manole.

Întrebat de unde vor proveni fondurile pentru aceste măsuri, ministrul a precizat că amendamentul face trimitere directă la un capitol distinct din bugetul Ministerului Finanțelor, dedicat acțiunilor generale. Acesta a criticat totodată faptul că, în cazul ajutoarelor sociale, discuțiile publice se concentrează frecvent asupra sursei de finanțare.

„Protestez o dată în plus pentru faptul că de câte ori este vorba de beneficii pentru copii cu dizabilităţi, care iau 80 de lei pe lună astăzi, copii din familii monoparentale, care primesc 240 de lei pe lună, pensionari cu pensii de 1.500, 2.000, 3.000 de lei, există această zbatere publică a unora în legătură cu sursa de finanţare, dar pentru ajutor de stat, pentru firme, nu întreabă nimeni de unde, ce surse de finanţare sunt. Ştiţi sursa bugetară pentru reducerea IMCA? O ştiţi? Nu o ştiţi”, a comentat el.

Florin Manole a adăugat că pachetul de relansare economică nu reprezintă o inițiativă recentă, ci una propusă de Partidul Social Democrat încă din toamna anului trecut.

Ministrul Muncii a explicat că propunerile privind relansarea economică au fost formulate de PSD la începutul toamnei, însă adoptarea lor a necesitat mai multe luni de dezbateri și negocieri politice.

„Propunerile au venit dinspre PSD, au venit la începutul toamnei şi a fost nevoie de aproape şase luni de zile. Pentru ca toată lumea să conştientizeze că este nevoie de acest pachet, ne pare rău că a fost nevoie pentru unii de şase luni de zile să înţeleagă că e nevoie de relansarea economiei, toţi indicatorii macroeconomici se deteriorează, uitaţi-vă la problemele legate de scăderea consumului, de frânarea industrială şi aşa mai departe, uitaţi-vă la concedierile colective care se fac, mai ales în vestul ţării, dacă e să ne uităm la corelarea cu industria germană. Toate aceste probleme impuneau nevoia redresării şi a unui pachet specific”, a spus Manole.

Florin Manole a precizat că pachetul de relansare economică propus de Ministerul Muncii este, în prezent, implementat doar parțial. Un exemplu este programul destinat tinerilor aflați în căutarea primului loc de muncă, care beneficiază de o finanțare de 170 de milioane de lei din fonduri europene și pentru care actul normativ necesar a fost adoptat abia săptămâna trecută.

În schimb, alte componente ale pachetului sunt încă blocate la nivel guvernamental. Ministrul a menționat că programul care prevede acordarea de fonduri nerambursabile pentru Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, destinat reformării sistemului de angajare din România, este blocat la Ministerul Finanțelor de peste două luni.

În declarațiile sale, Florin Manole a criticat și dezbaterea publică privind eventualele calcule electorale legate de beneficiarii măsurilor sociale.

Ministrul Muncii a afirmat că discuțiile despre modul în care ar putea vota beneficiarii acestor programe reprezintă o abordare greșită a problemelor sociale din România.

„Este o înţelegere limitată a realităţilor sociale din România, ar trebui să ne intereseze pe toţi din coaliţia de guvernare, nu cum ar putea să voteze unul sau altul dintre cetăţeni, ci cu ce bani merge la supermarket, cu ce bani îşi trimite copiii la şcoală, cu ce bani îşi trimite la grădiniţă şi nu este vorba doar de persoane vulnerabile, pentru că, din păcate, copiii cu dizabilităţi se pot naşte în orice fel de familie din această ţară şi pentru orice fel de familie din această ţară, un copil cu dizabilităţi presupune eforturi materiale. Şi nu numai, şi statul ar trebui să sprijine acest gen de familii, indiferent de veniturile pe care le au”, a ţinut să precizeze el.

Florin Manole a insistat că pachetul de solidaritate este conceput pentru a corecta inechitățile existente și pentru a oferi sprijin acolo unde nevoia este cea mai mare, în special în cazul copiilor cu dizabilități, al familiilor monoparentale și al pensionarilor cu venituri reduse.