Pachetul de solidaritate 2026. Ministerul Muncii confirmă că pachetul de solidaritate pentru pensionari și familii vulnerabile va fi menținut în 2026. Ministrul Florin Manole subliniază că sprijinul nu este o cheltuială inutilă, ci o investiție în viitorul copiilor și în securitatea socială a pensionarilor. Aproape jumătate din populația României va beneficia direct de aceste măsuri.

„Cu siguranță nu vom ceda și nu vom renunța la pachetul de solidaritate. România are bani, nu sunt sume exagerate, nu sunt sume nejustificate, e vorba de un sprijin pentru milioane de pensionari și copii. Adică aproape jumătate de Românie. Am auzit deseori că sunt vulnerabili. Da, au probleme financiare și îi afectează pe cei cu venituri mici, dar sprijinul pentru copii nu e cheltuială, e investiție. Cei mai mulți dintre noi venim din familii modeste, nu din familii bogate, toti eram vulnerabili și dacă n-am fi avut o șansă, n-am fi avut o școală bună, deci toată lumea merită o șansă. În copii e investiție, nu e cheltuială”, a declarat ministrul Muncii, Florin Manole, la România TV.

Proiectul de ordonanță de urgență publicat de Ministerul Muncii stabilește ajutoare în funcție de numărul copiilor și venitul familiei.

Tip familie Venit lunar 1 copil 2 copii 3 copii 4 sau mai mulți copii Familii cu venituri foarte mici până la 366 lei 173 lei 346 lei 518 lei 690 lei Familii monoparentale cu venituri foarte mici până la 366 lei 211 lei 420 lei 629 lei 838 lei Familii cu venituri între 367 și 930 lei 367 – 930 lei 135 lei 268 lei 401 lei 532 lei Familii monoparentale cu venituri între 367 și 930 lei 367 – 930 lei 188 lei 367 lei 552 lei 732 lei

Copiii din familii defavorizate înscriși la grădiniță vor primi stimulente educaționale lunare, în valoare de 0,4 din indicatorul social de referință (ISR) per copil, pentru a încuraja accesul la educație încă de la vârste fragede.

Părinții sau îngrijitorii copiilor cu handicap vor beneficia de prestații sociale diferentiate:

Handicap grav – 83% din ISR

Handicap accentuat – 60% din ISR

Handicap mediu – 30% din ISR

Aceste măsuri urmăresc reducerea inegalităților și sprijinirea familiilor care se confruntă cu provocări suplimentare.

Pensionarii cu venituri de până la 3.000 lei vor primi ajutor în două tranșe egale, în lunile aprilie și decembrie 2026.

Plata va fi efectuată automat prin casele teritoriale de pensii, iar în cazul pensiilor de urmaș, fiecare beneficiar primește sprijin individual. Fondurile provin din bugetul de stat, alocate prin Ministerul Muncii, Ministerul Apărării și Ministerul Afacerilor Interne.