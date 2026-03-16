PSD a reușit să treacă primele modificări la proiectul bugetului de stat pentru 2026 în cadrul dezbaterilor din Comisia de Muncă a Parlamentului, unde au fost analizate amendamentele depuse de partid. Propunerile social-democraților vizează măsuri sociale destinate unor categorii vulnerabile, iar votul a evidențiat fracturi în interiorul coaliției de guvernare.

Amendamentele au fost aprobate cu sprijinul parlamentarilor PSD și UDMR, dar și cu voturile reprezentanților opoziției din AUR și SOS România. În schimb, deputații și senatorii PNL și USR au votat împotriva acestor propuneri, ceea ce subliniază divergențele politice apărute în jurul politicilor sociale incluse în buget.

Premierul Ilie Bolojan și-a exprimat în mod clar opoziția față de aceste măsuri, considerând că introducerea unor noi cheltuieli trebuie analizată cu prudență și doar dacă există surse sigure de finanțare. În replică, social-democrații au decis să transforme propunerile inițiale în amendamente la proiectul bugetului de stat, încercând să obțină susținere direct în Parlament.

Valoarea totală a amendamentelor promovate de PSD este estimată la aproximativ 1,1 miliarde de lei. Sorin Grindeanu a argumentat că suma este redusă în raport cu dimensiunea economiei românești și cu nivelul bugetului național, subliniind că impactul financiar este limitat. Liderul social-democrat a sugerat că refuzul acestor măsuri nu este justificat, având în vedere nevoile sociale existente.

PSD susține că amendamentele depuse la bugetul pentru 2026 sunt fundamentate pe două surse de venituri suplimentare identificate de partid. Potrivit social-democraților, aceste resurse financiare nu ar fi fost luate în calcul de Ministerul Finanțelor, deși ar putea aduce venituri importante la bugetul de stat.

Prima sursă indicată de PSD se referă la recuperarea unei părți din arieratele la contribuțiile sociale. Potrivit calculelor prezentate de partid, restanțele la plata contribuțiilor de asigurări sociale se ridică la aproximativ 3,7 miliarde de lei. Social-democrații propun ca statul să recupereze cel puțin 1,3 miliarde de lei din această sumă.

Reprezentanții PSD susțin că aceste datorii provin din contribuții reținute din salariile angajaților pentru sistemul public de pensii, dar care nu au fost virate către stat de către angajatori. Recuperarea acestor sume ar putea reprezenta, în opinia partidului, o sursă legitimă de finanțare pentru măsurile sociale propuse.

A doua sursă de venit indicată de PSD vizează majorarea încasărilor din taxa pe valoarea adăugată. Social-democrații estimează că veniturile din TVA ar putea crește cu aproximativ un miliard de lei, în contextul scumpirii combustibililor. În opinia partidului, creșterea prețurilor în acest sector ar duce automat la încasări mai mari la buget din activitatea uneia dintre cele mai importante ramuri economice.

Potrivit calculelor prezentate de PSD, cele două măsuri ar putea aduce în total aproximativ 2,3 miliarde de lei suplimentar la bugetul de stat, sumă care ar permite acoperirea cheltuielilor propuse prin amendamentele depuse.

Pe lângă modificările privind sursele de finanțare, PSD a introdus în amendamente și o serie de măsuri sociale concrete, care vizează mai multe categorii de persoane. Una dintre propunerile centrale este eliminarea contribuției la asigurările sociale de sănătate pentru anumite grupuri considerate vulnerabile.

Printre beneficiarii acestei măsuri s-ar număra mamele, veteranii de război, persoanele invalide și personalul monahal. Social-democrații susțin că eliminarea CASS pentru aceste categorii nu reprezintă un privilegiu, ci „un sprijin firesc”.

În același pachet de amendamente, PSD propune acordarea unor ajutoare financiare punctuale pentru pensionarii militari care au pensii mai mici de 3.000 de lei. Impactul bugetar estimat pentru această măsură este de aproximativ 10 milioane de lei pentru pensiile din sistemul Ministerului Afacerilor Interne și de aproximativ 12 milioane de lei pentru pensiile din sistemul Ministerului Apărării Naționale.

O altă propunere inclusă în amendamente prevede alocarea unei sume de 100 de milioane de lei pentru extinderea sistemului de monitorizare prin brățări electronice utilizate în supravegherea judiciară.

Amendamentele PSD includ, de asemenea, alocarea unor fonduri suplimentare pentru sprijinirea familiilor cu venituri reduse și copii, pentru familiile care au în întreținere copii cu dizabilități, dar și pentru acordarea unui ajutor financiar destinat unui număr estimat de aproximativ 2,8 milioane de pensionari din sistemul public.

Cu o zi înaintea dezbaterilor, Consiliul Politic Național al PSD a decis că partidul va vota proiectul bugetului de stat pentru anul 2026, însă reprezentanții formațiunii au anunțat că vor depune amendamente pentru modificarea unor prevederi.

„Am ales această variantă democratică pentru a depăși blocajul pe care l-ați creat la nivelul coaliției prin neacceptarea solicitărilor rezonabile ale PSD și invităm toate forțele politice din Parlament să susțină acest demers”, a spus Sorin Grindeanu, într-o scrisoare adresată duminică premierului Bolojan.

În același timp, premierul Ilie Bolojan a declarat duminică seara, la Digi24, că inițiativa social-democraților are o componentă politică. Șeful Guvernului a subliniat că orice majorare de cheltuieli bugetare trebuie să fie însoțită de o sursă clară de finanțare, avertizând asupra riscurilor pe care le-ar putea genera adoptarea unor măsuri fără acoperire bugetară.